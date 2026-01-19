Publicidad

Yeison Jiménez y Patricia Teherán: extraña coincidencia que los une tras su fallecimiento

Yeison Jiménez y Patricia Teherán: extraña coincidencia que los une tras su fallecimiento

El hijo de la artista vallenata revela impactante coincidencia de su madre y el cantante de música popular, tras su lamentable fallecimiento para una entrevista en El klub de La Kalle.

Coincidencia entre el fallecimiento de Yeison Jiménez y Patricia Teherán
Yeison Jiménez, Patricia Teherán y Alex Teherán
Foto: AFP, Codiscos y La Kalle
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 19 de ene, 2026

En medio de una entrevista a El Klub de la Kalle, Alex Teherán mencionó al cantante Yeison Jiménez al reflexionar sobre los riesgos constantes que enfrentan los artistas debido a los viajes frecuentes por carretera y aire.

La referencia surgió durante una conversación sobre tragedias en la música y la exposición permanente al peligro que implica la vida artística.

Puedes leer: Patricia Teherán: a 31 años de su fallecimiento su hijo, Alex, recuerda impactante sueño

Coincidencia del fallecimiento de Yeison Jiménez y Patricia Teherán

Alex abordó el tema al recordar la muerte de su madre, Patricia Teherán, quien falleció en un accidente de tránsito en 1995 y al compararla con otros casos de artistas que perdieron la vida siendo jóvenes. En ese contexto, mencionó a Yeison Jiménez como parte de una reflexión general sobre el impacto que tuvo el fallecimiento del artista popular dentro del gremio musical.

“Es bastante triste porque la mayoría de esos grandes artistas han muerto demasiado jóvenes, en el caso de mi mamá, en el caso de Jason [Jiménez]”, expresó Alex durante la entrevista.

En su intervención, aclaró que el riesgo no se limita a un caso específico, sino que forma parte de la rutina diaria de quienes viven de la música. “Uno siempre está expuesto porque a uno siempre le toca estar viajando, estar en un avión, estar en carro, carretera”, afirmó.

En la misma línea, Alex expresó su deseo de poder seguir desarrollando su carrera sin que los riesgos del camino interfieran con su vida familiar. “Ojalá Dios me dé larga vida para no dejar a mi hijo solo”, dijo, dejando ver el impacto emocional que generan estas situaciones en los artistas y sus familias.

Puedes leer:Silvestre Dangond en el ojo del huracán luego de que un fanático irrumpiera en el escenario

Las declaraciones de Alex Teherán se dieron en una entrevista conmemorativa para su madre Patrica Teherán a sus 31 años de su fallecimiento. Se trata de una similitud temporal y circunstancial que hoy es mencionada al recordar el impacto que dejaron en la música y en el público que siguió sus carreras.

Relacionados

Yeison Jiménez

Patricia Teherán

Muertes de famosos

Muertes en accidentes

El Klub

La Kalle

Cantantes de musica popular

Vallenato