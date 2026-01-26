VIDEO: Sacerdote rinde homenaje a Yeison Jiménez en plena misa y causa varias reacciones

La noticia del fallecimiento del cantante de música popular Yeison Jiménez en un accidente aéreo en el aeropuerto de Paipa, Boyacá, el pasado 10 de enero generó conmoción en toda la industria musical colombiana. Ante esto, se conoció un homenaje realizado por parte de un sacerdote.

Por medio de sus redes sociales se viralizó un video del padre Walter Zapata, quien tomó la decisión de interpretar una de las canciones del fallecido cantante ante feligreses. Tanto es así que este gesto se convirtió en uno de los tributos más esporádicos en el fallecimiento del cantante de música.

A lo largo, en el video que se viralizó en X se puede observar al padre cantando la canción ¿Por qué la envidia?, una de las canciones más reconocidas de Yeison Jiménez. En especial, porque en esta el cantante habló de las dificultades del éxito, el esfuerzo personal y las adversidades que tiene.



“Nadie me vino a regalar, yo nací de la nada. Y mucho tuve que luchar”, fue una de las partes de la canción entonada por el sacerdote. Mientras la pista sonaba de fondo, situación que se volvió muy viral debido a que confesó la total admiración que tenía con el cantante.

Sumado a esto, durante el video explicó que esto no es ninguna falta de respeto hacia el contexto religioso, sino por el contrario para él esta es una forma de resaltar las historias humanas en las que, según él, también se puede manifestar la fe.

Esto causó reacciones en los internautas y estos fueron algunos de los comentarios más leídos: “Bien por el cura. Así es que es”; “Dejen la maricada, el padre se lleva un 10″; “Muy bueno. No va a faltar el que hable mal del padre. Muy bueno!!”

¿Qué otro sacerdote habló de Yeison Jiménez?

Sin embargo no todos los sacerdotes han tenido esta misma mentalidad, debido a que a pocos días del accidente del cantante. En una misa celebrada en la iglesia El Rosario, en Garzón, Huila, el padre tomó la decisión de criticar el estilo de vida del cantante.

“Siempre es así, cuando alguien asegura lo suyo, entonces ahí sí”, dijo el párroco, en una frase que rápidamente generó incomodidad entre varios asistentes. Según su interpretación, Yeison Jiménez había trabajado duro, alcanzado reconocimiento y estabilidad económica, pero que después de esto iba a tener relación con Dios.

Durante la homilía, este hizo referencia a entrevistas que volvieron a circular tras la muerte del cantante. En ellas, Yeison Jiménez hablaba abiertamente de su fe y mencionaba que, al llegar a los 35 años, tenía la intención de dedicarle su música y su vida espiritual al Señor.