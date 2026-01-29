Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: KAROL G EN CONCIERTO DE BAD BUNNY
RESCATE DE CUERPOS; AVIÓN SATENA
PROGRAMACIÓN DE LOS GRAMMYs 2026
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Grammys 2026: Día, hora, programación de la ceremonia de premiación

Grammys 2026: Día, hora, programación de la ceremonia de premiación

Conoce la fecha y la hora exactas en las que se llevará a cabo la ceremonia de los Grammys 2026, programada para el próximo 1 de febrero.

Programación de los Grammys
Grammys 2026: Día, hora, programación de la ceremonia de premiación
Foto: imagen la página de los Grammys
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 29 de ene, 2026

La edición 68 de los Premios Grammy 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. En el cual la ceremonia principal comenzará a las 8 pm. En la cual contará con la conducción del comediante Trevor Noah, mientras que la transmisión será por TNT y HBO Max.

Recordemos que esta gala de la Academia de la Grabación es uno de los eventos más esperados del año, tanto es así que se espera que miles de fanáticos se reúnen para ver el eventó, para Colombia, Ecuador y Perú, el eventó comenzará a las 8 de la noche, por otro lado, para Chile y Argentina iniciará a las 10 PM.

Puedes leer: Hallan cuerpo sin vida de cantante nominado al Grammy; estaba en su casa

De igual forma, que la jornada será extensa y se dividirá en dos eventos principales realizados el mismo día para unificar la celebración de esta ceremonia.

Te puede interesar

  1. Alina Lozano y Jim Velásquez
    ¿Se acabó el amor? Jim Velásquez provoca llanto en Alina Lozano y genera dudas en su relación, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de redes sociales
    Farándula

    ¿Se acabó el amor? Jim Velásquez provoca llanto en Alina Lozano y genera dudas en su relación

  2. Carolina Cruz habla sobre antigua relación con Lincoln Palomeque
    Carolina Cruz revela que sus padres influyeron en su separación con Lincoln Palomeque
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Carolina Cruz revela que sus padres influyeron en su separación con Lincoln Palomeque

Todo iniciará en el Premiere Ceremony, la cual se realizará en el Peacock Theater. En este espacio se entregan la mayoría de los 95 galardones, enfocándose en categorías técnicas como diseño de empaque, ingeniería de sonido y arreglos.

Por otro lado, la ceremonia principal de los Grammys 2026 tendrá lugar en el Crypto.com Arena, donde se otorgarán los premios de mayor impacto público como Álbum del Año, Grabación del Año y Mejor Artista Nuevo.

¿Qué artista se presentará en los Grammys 2026?

Inicialmente cabe destacar que la Academia implementó cambios en el reglamento para adaptarse a la evolución de la industria, incluyendo la creación de la categoría Mejor Álbum Country Tradicional, que busca dar un espacio específico a las raíces del género, por lo que se esperan sorpresas en esta categoría.

Puedes leer: Fallece reconocido influencer tras lucha contra un cáncer a sus 26 años; así lo despidieron

Publicidad

Por otro lado, la lista de nominados, fue revelada el 7 de noviembre de 2025, muestra una competencia reñida liderada por Kendrick Lamar con nueve candidaturas. Le siguen Lady Gaga con siete menciones, y figuras como Bad Bunny y Sabrina Carpenter con seis cada uno, donde estos cuatro artistas son los únicos que compiten simultáneamente por las tres categorías.

Te puede interesar

  1. Natalia París habla sobre su relación amorosa
    Natalia París, modelo y DJ
    Foto: Instagram Natalia París
    Farándula

    “Me gusta así, en secreto”: Natalia París habla de su nueva etapa tras el celibato

  2. Esposo de Johanna Fadul, Juanse Quintero, y su cambio desde que actuó en Padres e Hijos
    Esposo de Johanna Fadul, Juanse Quintero, y su cambio desde que actuó en Padres e Hijos
    Foto: Redes de Juanse Quintero
    Farándula

    Esposo de Johanna Fadul, Juanse Quintero, y su cambio desde que actuó en Padres e Hijos

Publicidad

Además de la entrega de gramófonos, la gala tendrá actuaciones en vivo de primer nivel. Entre los artistas confirmados para subir al escenario se encuentran:

• Justin Bieber.

• Sabrina Carpenter.

• The Marías.

• Olivia Dean.

• Katseye.

Publicidad

Incluso géneros como el K-Pop tendrán presencia, con la nominación de la canción "Golden" de "KPop Demon Hunters" en la categoría de Canción del Año. Por lo que se espera que esta ceremonia reúna a los mejores exponentes de la industria musical.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Premios Grammy

Justin Bieber

J Balvin