Grammys 2026: Día, hora, programación de la ceremonia de premiación

La edición 68 de los Premios Grammy 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. En el cual la ceremonia principal comenzará a las 8 pm. En la cual contará con la conducción del comediante Trevor Noah, mientras que la transmisión será por TNT y HBO Max.

Recordemos que esta gala de la Academia de la Grabación es uno de los eventos más esperados del año, tanto es así que se espera que miles de fanáticos se reúnen para ver el eventó, para Colombia, Ecuador y Perú, el eventó comenzará a las 8 de la noche, por otro lado, para Chile y Argentina iniciará a las 10 PM.

De igual forma, que la jornada será extensa y se dividirá en dos eventos principales realizados el mismo día para unificar la celebración de esta ceremonia.



Todo iniciará en el Premiere Ceremony, la cual se realizará en el Peacock Theater. En este espacio se entregan la mayoría de los 95 galardones, enfocándose en categorías técnicas como diseño de empaque, ingeniería de sonido y arreglos.

Por otro lado, la ceremonia principal de los Grammys 2026 tendrá lugar en el Crypto.com Arena, donde se otorgarán los premios de mayor impacto público como Álbum del Año, Grabación del Año y Mejor Artista Nuevo.



¿Qué artista se presentará en los Grammys 2026?

Inicialmente cabe destacar que la Academia implementó cambios en el reglamento para adaptarse a la evolución de la industria, incluyendo la creación de la categoría Mejor Álbum Country Tradicional, que busca dar un espacio específico a las raíces del género, por lo que se esperan sorpresas en esta categoría.

Por otro lado, la lista de nominados, fue revelada el 7 de noviembre de 2025, muestra una competencia reñida liderada por Kendrick Lamar con nueve candidaturas. Le siguen Lady Gaga con siete menciones, y figuras como Bad Bunny y Sabrina Carpenter con seis cada uno, donde estos cuatro artistas son los únicos que compiten simultáneamente por las tres categorías.

Además de la entrega de gramófonos, la gala tendrá actuaciones en vivo de primer nivel. Entre los artistas confirmados para subir al escenario se encuentran:

• Justin Bieber.

• Sabrina Carpenter.

• The Marías.

• Olivia Dean.

• Katseye.

Incluso géneros como el K-Pop tendrán presencia, con la nominación de la canción "Golden" de "KPop Demon Hunters" en la categoría de Canción del Año. Por lo que se espera que esta ceremonia reúna a los mejores exponentes de la industria musical.