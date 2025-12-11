Publicidad

Hallan cuerpo sin vida de cantante nominado al Grammy; estaba en su casa

Hallan cuerpo sin vida de cantante nominado al Grammy; estaba en su casa

El hijo del artista fue arrestado bajo presunta sospecha en este caso, mientras las autoridades recopilan toda la información relacionada con los hechos.

Jubilant Sykes fue encontrado sin vida en su casa
Hallan cuerpo sin vida de cantante nominado al Grammy; estaba en su casa
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 11 de dic, 2025

La industria de la música se encuentra conmocionada tras confirmarse el crimen contra el cantante de ópera Jubilant Sykes. El músico, reconocido barítono y nominado al Grammy, fue hallado sin vida al interior de su residencia en la ciudad de Los Ángeles la noche del pasado lunes 8 de diciembre.

Sykes falleció a los 71 años luego de haber recibido múltiples puñaladas que le quitaron la vida. Las autoridades de Santa Mónica comenzaron la investigación después de recibir una llamada al 911 la noche del lunes 8 de diciembre, en la que se reportó un presunto asalto en progreso en la residencia del artista.

Puedes leer: Fallece reconocido influencer tras lucha contra un cáncer a sus 26 años; así lo despidieron

Por lo cual, al trasladarse hasta el hogar del artista, los agentes encontraron el cuerpo tendido con heridas de arma blanca críticas. Tanto es así que el personal paramédico de Santa Mónica que llegó al lugar, declaró muerto al cantante.

¿Por qué relacionan al hijo de Jubilant Sykes en este caso?

Días después, las autoridades locales arrestaron al presunto responsable del homicidio, donde la policía reveló que Micah Sykes, hijo del músico de 31 años, es el principal sospechoso. Según el comunicado policial, Micah era la única persona que se encontraba en la residencia al momento de los hechos y fue “detenido sin incidentes”.

Ante esto, se supo que el caso será presentado a la oficina del fiscal del distrito del condado de Los Ángeles, la cual se encargará de revisarlo y considerar si se presentan cargos formales contra el sospechoso de homicidio.

Puedes leer: Médico y su esposa pierden la vida a manos de su propio hijo; hay video

El medio de comunicación CNN indicó que familiares de Jubilant Sykes manifestaron a las autoridades que Micah Sykes tendría antecedentes de una afección mental.

Recordemos que Jubilant Sykes, nació 1954 en Santa Mónica, California, donde dejó una huella en la ópera y música clásica, destacándose por fusionar su formación clásica con influencias del góspel y el jazz.

El artista fue nominado al premio Grammy al 'Mejor Álbum Clásico' en 2009 y 2010 por su participación en ‘Bernstein: Mass’, donde interpretó el papel de ‘Celebrant’, muy reconocido por sus seguidores.

A lo largo de su carrera, actuó en escenarios de prestigio mundial como la Ópera Metropolitana, el Carnegie Hall y el Kennedy Center. También fue parte de la producción de 1990 de la Ópera Metropolitana, ‘The Gershwin’s Porgy and Bess’, en el papel de ‘Jake’.

