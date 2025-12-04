Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: HERMANO DE JAIME MORENO
AIDA VICTORIA ROMPE EL SILENCIO
LISTADO DE HOMBRES INFIELES
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / Estrella de Netflix fallece a los 45 años y deja un conmovedor mensaje

Estrella de Netflix fallece a los 45 años y deja un conmovedor mensaje

La bailarina y protagonista de la docuserie, Criscilla Anderson, vivió su última lucha y dejó un mensaje sentimental para sus seguidores y familiares.

Criscilla Anderson, bailarina y actriz de Netflix.
Criscilla Anderson, falleció a los 45 años y dejó emotivo mensaje a sus allegados
Foto: redes sociales
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 4 de dic, 2025

Criscilla Anderson, conocida por Admitido, Alvin y las ardillas y El gordo Alberto, además, bailarina, coreógrafa y figura televisiva, se ganó el cariño de miles de seguidores gracias a su presencia en la docuserie Country Ever After de Netflix.

Su carrera empezó en el mundo de la danza urbana y el hip-hop; con el tiempo trabajó junto a artistas internacionales de renombre y llegó a ser coreógrafa de las porristas de los Dallas Cowboys en la NFL.

Puedes leer: Kim Kardashian comparte cómo el estrés afectó la actividad cerebral tras un aneurisma

Según medios especializados, la artista padecía un cáncer de colon en etapa avanzada, diagnosticado en 2018 y desde entonces enfrentó un tratamiento prolongado y complejo.

A pesar del duro pronóstico, decidió mostrar su proceso públicamente, compartiendo su lucha, recaídas y tratamientos. Lo que convirtió su historia en un testimonio de esperanza para muchos.

Te puede interesar:

  1. Sabrina Carpenter, cantante y compositora estadonidense
    Sabrina Carpenter se pronuncia sobre polémico video de la Casa Blanca
    Farándula

    Sabrina Carpenter rechaza que Donald Trump use su canción y lanza fuerte mensaje

  2. Karina García revela que tiene disfonía por gritar mucho
    Karina García reaparece en redes y envía un preocupante mensaje a sus seguidores, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de @karinagarciaoficiall
    Farándula

    Karina García reaparece en redes y envía un preocupante mensaje a sus seguidores

Desde entonces, su vida personal y profesional se entrelazaron con su batalla contra la enfermedad, mostrando su fortaleza, amor por su familia y convicción durante años difíciles.

Este diagnóstico marcó un antes y un después en su vida, puesto que decidió compartir su batalla contra la enfermedad a través del reality Country Ever After de Netflix, donde mostraba su día a día, los desafíos médicos y su vínculo con sus hijos fueron parte de un relato que conmovió a los usuarios en redes y a sus allegados.

Criscilla Anderson, actriz estadounidense
Criscilla Anderson deja emotivo mensaje para sus seguidores y allegados antes de fallecer
Foto: redes sociales

Publicidad

Lee también: Poncho Zuleta inquieta a sus seguidores tras una emotiva confesión: “Desde el cielo”

Mensaje que dejó Criscilla antes de fallecer

Criscilla deja atrás varios hijos y su rol como madre que fue siempre parte central de su vida, según lo que mostraba al público.

En su cuenta de Instagram circuló un mensaje conmovedor que ella misma había escrito: “Si están leyendo esto, finalmente me deslicé en los brazos de Jesús, pacíficamente y rodeada de amor. Luché duro y amé profundamente. No me he ido… estoy en casa”.

Publicidad

Esas palabras, difundidas por su amiga cercana y fotógrafa, se convirtieron en su despedida definitiva.

Puedes ver:

  1. Yeison Jiménez, cantante de música popular
    Yeison Jiménez revela la verdad de las pastillas que lo llevaron a urgencias
    Foto: capturas de video Instagram de Yeison Jiménez y redes sociales
    Farándula

    Yeison Jiménez revela delicada verdad de pastillas que lo llevaron a urgencias: La embarré

  2. Yina Calderón aviva los rumores sobre la relación entre su hermana y ‘El Agropecuario’
    Yina Calderón aviva los rumores sobre la relación entre su hermana y ‘El Agropecuario’, imagen de referencia
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
    Farándula

    Yina Calderón aviva los rumores sobre la relación entre su hermana y ‘El Agropecuario’

Su exesposo, Coffey Anderson, con quien compartió parte de su vida, proyectos y la docuserie en Netflix, dedicó un homenaje público lleno de emoción. Lo describió como una mujer de lucha, valentía y fe, y resaltó el vacío que su partida deja en la vida de sus hijos y familiares.

La noticia del fallecimiento de Criscilla generó una oleada de condolencias y homenajes en redes sociales, plataformas de entretenimiento y entre colegas del mundo artístico. Muchos destacaron su resiliencia, su energía como artista y su dedicación como madre.

Otros usuarios manifestaron que su partida dejaba un gran legado como bailarina, mujer de fe, madre amorosa y figura inspiradora.

Mira también: ¿Le salió nueva pareja a Belinda? Gabito Ballesteros revela si tiene algo con la cantante

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Muertes de famosos

Netflix

Famosos con cáncer

Redes sociales