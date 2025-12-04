Estrella de Netflix fallece a los 45 años y deja un conmovedor mensaje

Criscilla Anderson, conocida por Admitido, Alvin y las ardillas y El gordo Alberto, además, bailarina, coreógrafa y figura televisiva, se ganó el cariño de miles de seguidores gracias a su presencia en la docuserie Country Ever After de Netflix.

Su carrera empezó en el mundo de la danza urbana y el hip-hop; con el tiempo trabajó junto a artistas internacionales de renombre y llegó a ser coreógrafa de las porristas de los Dallas Cowboys en la NFL.

Según medios especializados, la artista padecía un cáncer de colon en etapa avanzada, diagnosticado en 2018 y desde entonces enfrentó un tratamiento prolongado y complejo.



A pesar del duro pronóstico, decidió mostrar su proceso públicamente, compartiendo su lucha, recaídas y tratamientos. Lo que convirtió su historia en un testimonio de esperanza para muchos.

Desde entonces, su vida personal y profesional se entrelazaron con su batalla contra la enfermedad, mostrando su fortaleza, amor por su familia y convicción durante años difíciles.

Este diagnóstico marcó un antes y un después en su vida, puesto que decidió compartir su batalla contra la enfermedad a través del reality Country Ever After de Netflix, donde mostraba su día a día, los desafíos médicos y su vínculo con sus hijos fueron parte de un relato que conmovió a los usuarios en redes y a sus allegados.

Mensaje que dejó Criscilla antes de fallecer

Criscilla deja atrás varios hijos y su rol como madre que fue siempre parte central de su vida, según lo que mostraba al público.

En su cuenta de Instagram circuló un mensaje conmovedor que ella misma había escrito: “Si están leyendo esto, finalmente me deslicé en los brazos de Jesús, pacíficamente y rodeada de amor. Luché duro y amé profundamente. No me he ido… estoy en casa”.

Esas palabras, difundidas por su amiga cercana y fotógrafa, se convirtieron en su despedida definitiva.

Su exesposo, Coffey Anderson, con quien compartió parte de su vida, proyectos y la docuserie en Netflix, dedicó un homenaje público lleno de emoción. Lo describió como una mujer de lucha, valentía y fe, y resaltó el vacío que su partida deja en la vida de sus hijos y familiares.

La noticia del fallecimiento de Criscilla generó una oleada de condolencias y homenajes en redes sociales, plataformas de entretenimiento y entre colegas del mundo artístico. Muchos destacaron su resiliencia, su energía como artista y su dedicación como madre.

Otros usuarios manifestaron que su partida dejaba un gran legado como bailarina, mujer de fe, madre amorosa y figura inspiradora.

