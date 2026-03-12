Giro en caso de muerte de Freddy Rincón; identifican a un nuevo responsable en Cali

Después de casi cuatro años del accidente ocurrido el 11 de abril de 2022, donde la figura de la Selección Colombia, Freddy Rincón perdió la vida, se conoció en los últimos días una decisión, que provocó que la decisión inicial tomará un nuevo rumbo legal sin precedentes, según informó el medio de comunicación El País.

Se conoció que el Tribunal Superior de Cali revocó recientemente el fallo de primera instancia que atribuía la responsabilidad exclusiva del siniestro al exfutbolista, estableciendo ahora que el conductor del bus del sistema de transporte masivo (MIO) también tuvo una incidencia determinante en el desenlace fatal.

La nueva decisión judicial se fundamenta en pruebas técnicas y peritajes que demostraron que el bus de la empresa Blanco y Negro Masivo S.A. transitaba con un marcado exceso de velocidad al momento del impacto en la intersección de la calle 5 con carrera 34, en el sur de Cali.



Al punto que el abogado Felipe Hurtado, representante de los familiares demandantes, el límite de velocidad permitido en dicha intersección urbana es de 30 km/h. Sin embargo, el peritaje y análisis técnicos demostraron que el vehículo de transporte público iba cerca a 60 km/h.



¿Qué más se conoció del accidente contra Freddy Rincón?

Por otro lado, los expertos sugirieron que, si el conductor del bus hubiese respetado la velocidad permitida, es probable que el choque no hubiera tenido un final fatal Freddy Rincón, y este solo habría sufrido heridas.

Como resultado de este fallo en segunda instancia, la justicia ha ordenado al conductor del bus, a la empresa operadora y a la aseguradora Seguros Bolívar el pago de una indemnización a los familiares de Rincón que impulsaron el recurso legal.

Recordemos que la demanda fue interpuesta por el hermano del deportista, Ignacio Rincón, y sus sobrinas, mientras que los hijos de Freddy Rincón no formaron parte de esta acción judicial específica

Además de la responsabilidad civil y económica, el fallo tiene repercusiones penales. Se espera que la Fiscalía General de la Nación decida ahora si formula una imputación de cargos contra el conductor del bus por el delito de homicidio culposo, dado que su conducta fue considerada una participación relevante dentro del siniestro que acabó con la vida de Freddy Rincón

