    Natalia Jiménez revela dónde empezó a cantar y la reacción de sus padres
    Natalia Jiménez revela dónde empezó a cantar y la reacción de sus padres

    La reconocida cantante española habló en exclusiva con El Klub de La Kalle y recordó cómo fueron sus inicios en la música.

    Natalia Jiménez revela cómo era Yeison Jiménez como persona: “Era muy sencillo”
    Natalia Jiménez revela cómo era Yeison Jiménez como persona: “Era muy sencillo”

    La cantante española pasó por los micrófonos de El Klub de La Kalle y compartió detalles sobre la personalidad del autor del ‘Aventurero’.

    Vicente Fernández, recordado cantante de música mexicana
    VIDEO: así fue el homenaje a Vicente Fernández en los Premios de la Radio 2021

    Artistas de todo el mundo unieron sus voces para pedir por la salud de “Chente” Fernández

    Natalia Jiménez abrazó y motivó a Cepeda.
    Andrés Cepeda rompió en llanto en medio de presentación en La Voz Senior; tuvo que ser consolado

    Uno de los más recientes capítulos de La Voz Senior conmovió el corazón y tocó las fibras del cantautor colombiano.

    Isabella Daza y su abuelo en 'La Voz Kids'.
    Isabella Daza le cumplió el sueño a su abuelo en 'La Voz Kids' tras perder 5 familiares por COVID-19

    Isabella Daza, niña de 9 años y nacida en Santa Marta, logró cumplirle el sueño a su abuelo en 'La Voz Kids'.

    Natalia Jiménez
    Natalia Jiménez planea volver a los escenarios de la mano de la Banda MS

    La química de la Banda MS con Natalia Jiménez es evidente, y es eso mismo lo que ha hecho que hasta ahora cuenten con tres colaboraciones juntos.

    Natalia Jiménez recibió Disco de Oro por su álbum "México de mi corazón"
    Natalia Jiménez recibió Disco de Oro por su álbum "México de mi corazón"

    Este nuevo trabajo musical de la artista española vendió más de 30 mil copias en el país azteca.

