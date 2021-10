Andrés Cepeda rompió en llanto en medio de presentación en La Voz Senior; tuvo que ser consolado

La Voz Senior conforme avanza, sigue cautivando más y más a televidentes y jurados. En esta oportunidad, 'el poder de la música' conmocionó el corazón de Andrés Cepeda en uno de los más recientes capítulos de esta semana.

El concurso de talentos, que ha logrado reunir participantes mayores de 60 años y con enorme capacidad vocal, volvió a sorprender luego de la batalla entre el sensacional dúo compuesto por Anselmo y Belén y la gran cantante Sofía.

El dueto del grupo de Jesús Navarro salió al diamante con guitarras para interpretar 'Alma, corazón y vida', de Adrián Flores, derrochando así gran talento e inspiración en el escenario.

Minutos después, apareció Sofía para cantar 'Caballo viejo', de Simón Díaz. Al ver la excelente puesta en escena de ambos, Andrés Cepeda no pudo contener las lágrimas ya que las presentaciones lo hicieron vibrar de tal manera que se le cortó la voz para hablar.

De repente, Natalia Jiménez , se levantó de su silla para consolar al interprete de 'Día tras día', el cual fue aplaudido por la multitud. Una vez recompuesto, Cepeda replico los siguiente: "Yo creo que a la edad en que están ustedes, es uno de los momentos más dorados de la vida y qué rico poderlo presenciar, admirar, y aplaudir".

Publicidad

Al final, el mexicano dio su veredicto y optó por el dúo de Anselmo y Belén, quienes son grandes candidatos para llegar a la final y llevarse el premio.

Por su parte, televidentes del programa también opinaron acerca del llanto de Andrés Cepeda: "Es imposible no derramar la lágrima... hermosos y talentosos", "Nooo por Dios, esto no es apto para cardíacos. Es demasiado hermoso, y Andrés siempre me hace llorar".