La Kalle  / Nigeria

Nigeria

  • Partido amistoso de Selección Colombia corre riesgo de cancelarse por inesperada situación
    Partido amistoso de Selección Colombia corre riesgo de cancelarse, imagen de referencia
    Foto: imagen tomada de @fcfseleccioncol
    Deportes

    Partido amistoso de Selección Colombia corre riesgo de cancelarse por inesperada situación

    Un amistoso de preparación para la Selección Colombia, podría cancelarse por una inesperada situación del rival de la tricolor.

  • Polémica por VIDEO de mujeres bailando en peluquería ante clientes
    Polémica por VIDEO de mujeres bailando en peluquería ante clientes
    Foto: Redes sociales
    Virales

    Polémica por VIDEO de mujeres bailando en peluquería ante clientes; no tenían mucha ropa

    Las imágenes, compartidas masivamente en redes sociales, desataron críticas por su contenido y reabrieron el debate sobre la representación de la mujer en estrategias de marketing.

  • Madre y bebé mueren en cesarea
    Madre y bebé mueren en cesarea
    /Foto: Getty Images
    Noticias

    Madre y bebé fallecen tras cesárea guiada por un tutorial de YouTube

    Los médicos, en lugar de proceder con la experiencia que se espera en estos casos, usaron sus celulares para reproducir el videotutorial.

  • Inglaterra Vs Nigeria, octavos de final del Mundial Femenino 2023
    Inglaterra Vs Nigeria, octavos de final del Mundial Femenino 2023
    /Foto: AFP
    Deportes

    La Selección Colombia ya tiene rival; si vence a Jamaica en octavos de final del Mundial Femenino

    Las inglesas se interpusieron desde los tiros del punto penal y acabaron con las ilusiones nigerianas.

  • Hombre llorando
    El hombre ubicó un cronómetro al lado para contabilizar el tiempo que permanecía llorando.
    /Foto: Pantallazos TikTok @dd.trechos.em.series
    Virales

    Intentó romper un Guinness Récord llorando durante varios días y quedó ciego

    La extraña historia se dio a conocer a través de TikTok donde se viralizó por lo curioso de la situación.

  • Argentina queda eliminada de la Sub 20
    Argentina queda eliminada de la Sub 20
    ANDRES LARROVERE/AFP
    Deportes

    Nigeria da el golpe y elimina a la anfitriona Argentina en octavos

    Tras esta clasificación, Nigeria esperará por Ecuador o Corea del Sur, que este jueves definirán una de las últimas llaves de octavos.

  • mompha junior
    mompha junior
    /Foto: Redes sociales
    Farándula

    Niño de 10 años es el millonario más joven del mundo; en redes muestra su lujosa vida

    El menor nació en Nigeria y es toda una celebridad en su país.

  • Mujer recién casada
    La pareja había completado 4 años de noviazgo sin tener relaciones.
    Foto: Ihechi Mary Ebe
    Virales

    Mujer se casa virgen y publica en redes sociales la prueba de su 'primera vez'

    La mujer asegura que se siente satisfecha de haber llegado al matrimonio de esta manera porque era su único deseo.

  • Agnes Mba
    Niña va gateando a la escuela porque no puede caminar
    /Foto: Captura BBC
    Virales

    ¿No te gusta ir al colegio o a la universidad? Niña va gateando porque no puede caminar

    La pequeña de 9 años anhela capacitarse, pero como no tiene una silla de ruedas para desplazarse debido a la falta de recursos, gatea por más de un kilómetro para llegar a su escuela.

  • Vendedor ambulante
    Joven viste elegante para vender dulces en la calle
    /Foto: Twitter @ShehuSani
    Virales

    ¿Vestir formal solo es para la oficina? Joven viste elegante para vender dulces en la calle

    El muchacho, al parecer, busca que no se denigre a los vendedores ambulantes y se deje de considerar que sus productos son malos, sucios o incluso no comestibles.

