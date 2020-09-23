La Kalle Nigeria
Nigeria
Partido amistoso de Selección Colombia corre riesgo de cancelarse por inesperada situación
Un amistoso de preparación para la Selección Colombia, podría cancelarse por una inesperada situación del rival de la tricolor.
Polémica por VIDEO de mujeres bailando en peluquería ante clientes; no tenían mucha ropa
Las imágenes, compartidas masivamente en redes sociales, desataron críticas por su contenido y reabrieron el debate sobre la representación de la mujer en estrategias de marketing.
Madre y bebé fallecen tras cesárea guiada por un tutorial de YouTube
Los médicos, en lugar de proceder con la experiencia que se espera en estos casos, usaron sus celulares para reproducir el videotutorial.
La Selección Colombia ya tiene rival; si vence a Jamaica en octavos de final del Mundial Femenino
Las inglesas se interpusieron desde los tiros del punto penal y acabaron con las ilusiones nigerianas.
Intentó romper un Guinness Récord llorando durante varios días y quedó ciego
La extraña historia se dio a conocer a través de TikTok donde se viralizó por lo curioso de la situación.
Nigeria da el golpe y elimina a la anfitriona Argentina en octavos
Tras esta clasificación, Nigeria esperará por Ecuador o Corea del Sur, que este jueves definirán una de las últimas llaves de octavos.
Niño de 10 años es el millonario más joven del mundo; en redes muestra su lujosa vida
El menor nació en Nigeria y es toda una celebridad en su país.
Mujer se casa virgen y publica en redes sociales la prueba de su 'primera vez'
La mujer asegura que se siente satisfecha de haber llegado al matrimonio de esta manera porque era su único deseo.
¿No te gusta ir al colegio o a la universidad? Niña va gateando porque no puede caminar
La pequeña de 9 años anhela capacitarse, pero como no tiene una silla de ruedas para desplazarse debido a la falta de recursos, gatea por más de un kilómetro para llegar a su escuela.
¿Vestir formal solo es para la oficina? Joven viste elegante para vender dulces en la calle
El muchacho, al parecer, busca que no se denigre a los vendedores ambulantes y se deje de considerar que sus productos son malos, sucios o incluso no comestibles.