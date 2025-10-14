Partido amistoso de Selección Colombia corre riesgo de cancelarse por inesperada situación

En los últimos días se oficializó el partido amistoso entre la Selección Colombia y Nigeria. Este se llevaría a cabo el 18 de noviembre en Nueva York, Estados Unidos. De cara a la preparación del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, una noticia con los africanos puede hacer que esto cambie.

La delegación nacional contaba con la clasificación directa de Nigeria al Mundial este 14 octubre. Situación que no terminó ocurriendo, debido a que quedó segunda de su grupo para la clasificación del Mundial. Pese a que ganó su encuentro contra Benín 4-0, perdió el liderato contra Sudáfrica.

Ante esta situación, Nigeria deberá jugar en noviembre el repechaje de la confederación africana, un mini torneo donde cuatro selecciones de este país se eliminaran y quien salga victorioso clasificará a la repesca internacional de las otras selecciones, como el caso de Bolivia, para definir los dos cupos a la cita orbital.

Así las cosas, la fecha FIFA de noviembre será usada por Nigeria para intentar ir al Mundial y no para probarse con duelos amistosos como el del día 18 ante Colombia. Pese a esta noticia, la Federación Nacional de Fútbol de Colombia no ha cancelado de manera oficial el partido, pero esto se puede presentar dentro de poco.



¿A qué hora quedó la Selección Colombia vs Canadá?

Por otro lado, una noticia que sacude la Selección Colombia es el cambio de horario que sufrió su partido amistoso contra Canadá el cual se terminó corriendo a las 7:30 pm, esto debido a un posible pronóstico de mal tiempo horas antes del pitido inicial de este partido de preparación.

Sumado a esto, se conoció por La FM, que la modificación del horario se debe a una predicción en el tiempo, pues todo indica que durante buena parte de la tarde las condiciones climáticas serán adversas. Ante este hecho, se toma la decisión de mover el partido unos minutos.

“Los motivos del cambio de horario no son confirmados, pero se habla de las condiciones climáticas de la zona del partido que estarían presupuestando una tormenta en las horas de la tarde, por lo que se hace este cambio de horario”, dijo el medio mencionado.

Además las redes sociales de la tricolor compartieron el nuevo horario de este partido programado, en el estadio Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. Información que fue confirmada con una publicación en redes sociales, donde muestra en cambio de hora el partido de la Selección Colombia.

