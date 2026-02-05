Madre recoge dinero que su hijo había robado tras perder la vida: “Con esto lo voy a enterrar”

Es bien conocido que el amor de una madre hacia su hijo es infinito y que, en distintas circunstancias, puede llevarla incluso a defender actos que para muchos resultan inaceptables. Prueba de ello es un caso que se conoció recientemente, en el que una mujer llora la pérdida de su hijo, pese a que este presuntamente había robado a otra persona.

A través de redes sociales, el medio de comunicación Pitalito 24Siete compartió el video de un accidente ocurrido en esta zona del país, en el departamento del Huila, donde un bus colisionó con un motociclista. En las imágenes se observa a integrantes del CTI de la Fiscalía examinando el lugar de los hechos.

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue que una señora, la cual es la madre de la víctima del accidente comienza a gritar: "Con esto lo voy a enterrar porque me lo mätäron", esto tras recoger un dinero que tenía su hijo en su poder como producto de un supuesto robo.



La escena despertó todo tipo de comentario en redes sociales, en especial por la actitud de la señora y la posible crianza que tuvo su hijo, para que esta aceptara este tipo de comportamientos, mientras otros resaltan que solo tomó el dinero, mientras el joven estaba en el suelo.

“Madres crean criminales bajo la mentira del amor”, “Le importo más el dinero que robó el hijo que ni la vida del mismo”, “Legalmente se hace cómplice del supuesto delito”, “Por eso el hijo era así”, entre otros comentarios se pueden ver en la publicación del medio en cuestión.

Esto mientras las autoridades realizan las correspondientes investigaciones para dar los motivos del accidente que ocasionó la pérdida del joven.

Otro caso donde la madre haya defendido a su hijo

Uno de los casos más conocidos donde la madre defiende a su hijo, pese a que robara a las personas es el registrado en Guatemala, cuando se hizo viral la declaración de “Mi hijo solo salió a asaltar buses, como siempre, y le quitaron la vida”, la cual ocurrió en el año 2022.

En este caso se conoció como Josué García, quien todos lo conocían como “El Tortolita” y por ser un asaltante; todos, incluida su madre, quien se enteró que su hijo había perdido la vida en un atraco fallido.

Por lo cual, se conoció que García se subió a un bus urbano junto a Vidal Alfredo Barillas, para asaltar a los pasajeros del vehículo. Sin embargo, un pasajero del vehículo no dudó y acabó con la vida de los dos. Después de esto se dio a conocer la célebre frase de la madre tras conocer la noticia, mostrando así el amor que hay con los hijos en toda situación.

