La verdad detrás de 'Tommy hi my friend': el controvertido video que se volvió viral

En las redes sociales es frecuente ver videos donde creadores de contenido se acercan a personas en la calle para hacer encuestas rápidas sobre temas de cultura general, música o incluso opiniones personales.

Estos videos, generalmente inofensivos, suelen generar interacción entre los usuarios, pero a veces no todos los participantes están de acuerdo con cómo se presenta su contenido.

Recientemente, en el país, se viralizó un video en el que dos jóvenes son abordadas por creadores de contenido para responder una sencilla pregunta: ¿Qué marca de ropa nunca usarían y por qué? La grabación, que ya ha acumulado más de 800.000 vistas en plataformas como TikTok, desató una ola de críticas hacia las jóvenes, quienes explicaron sus preferencias y aversiones hacia ciertas marcas de moda.

Una de las jóvenes, al ser cuestionada sobre qué marca jamás usaría, respondió: “Yo creo que Tommy Hi my friend [Tommy Hilfiger] porque tiene prendas muy básicas y no van mucho con mi estilo. Puedo combinar prendas básicas, pero no me gustan mucho las que venden ellos”.

Cuando el entrevistador le preguntó sobre su estilo, la joven añadió: “ Creo que Zara y Gucci, venden ropa bonita ”.

La otra joven, por su parte, expresó que no usaría Gucci, ya que sentía que la marca se había “quemado” debido a su popularidad . “Muchos la utilizan y no es algo de mi estilo”, dijo con total seguridad.

Los comentarios en el video fueron tan intensos que finalmente fueron desactivados por los creadores del contenido.

Él detrás de la controversia: ¿un malentendido?

Una vez que el video se viralizó, las jóvenes protagonistas decidieron aclarar en un video de TikTok cómo se había grabado el contenido que las había colocado en el ojo del huracán. Las dos jóvenes, que apenas tienen 16 años, compartieron su versión de los hechos, explicando que al principio no estaban dispuestas a participar en la encuesta.

“Estábamos caminando en el centro, cerca de la Plaza de Bolívar, cuando dos chicos se nos acercaron para hacernos una encuesta rápida . Al principio dijimos que no, pero insistieron tanto que al final accedimos”, relató una de ellas.

Según su relato, el formato de la encuesta no les permitió respuestas libres, ya que los encuestadores les daban varias opciones preestablecidas entre las cuales ellas debían elegir. Además, el cuestionario incluyó temas personales y, en una de las preguntas, incluso se les indagó sobre sus preferencias en parejas.

“Somos menores de edad, tenemos 16 años. ¿ De verdad creen que unas niñas tienen como requisito que alguien tenga millonadas para salir con nosotras, cuando no podemos ofrecer lo mismo?”, comentó una de ellas, al referirse a las críticas recibidas por sus opiniones sobre el estilo y las relaciones.

El malentendido con Tommy Hilfiger

En cuanto al momento en que una de las jóvenes mencionó “Tommy Hi my friend” al referirse a Tommy Hilfiger , la joven explicó que en ese momento no sabía que la marca tenía un nombre más largo.

“La verdad no tenía ni idea de que Tommy tuviera un nombre más largo y cuando me dijo las opciones de respuesta, estaba esa, y le pregunté cómo se pronuncia, a lo que me respondió ‘Tommy hi my friend’”, explicó, intentando aclarar el malentendido.

A pesar de que las jóvenes comprendieron el tipo de contenido que producen los creadores de contenido que las abordaron, quisieron aclarar lo sucedido y dar su versión para que el público pudiera entender el contexto de sus respuestas.

