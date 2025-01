La amarga experiencia de mujer por tomar agua en termo sin lavar; a punto de perder la vida

El uso de termos se ha convertido en una tendencia ecológica y económica frente a las botellas de plástico. Sin embargo, un caso que se viralizó en TikTok pone en evidencia un riesgo poco conocido: l as consecuencias de no limpiar adecuadamente estos recipientes.

Kae Smith, una joven estadounidense, compartió en TikTok su experiencia personal para alertar a otros usuarios. Según narró, la falta de higiene en su termo desencadenó problemas de salud graves como bronquitis y urticaria.

“Tuve un resfriado leve, pero no se me pasaba. Fui a urgencias por bronquitis. Me recetaron un inhalador y pastillas, pero estas últimas me causaron urticaria, así que tuve que dejarlas"

"La bronquitis duró semanas y, cuando por fin mejoré, desarrollé una infección de los senos nasales” , relató en su video. Al desmontar su termo, encontró una desagradable sorpresa: una capa de moho cubría la boquilla de silicona.

La historia generó conmoción en redes sociales, con miles de usuarios sorprendidos por los riesgos de no limpiar estos recipientes correctamente. Este caso ha servido como recordatorio de la importancia de mantener la higiene en objetos de uso diario.

Los riesgos de un termo de agua sin lavar o mal aseado

Expertos en salud han advertido que muchos creen erróneamente que el agua en el termo es suficiente para mantenerlo limpio. Sin embargo, esta práctica fomenta la proliferación de bacterias, hongos y moho que pueden contaminar el agua y ocasionar:



Infecciones gastrointestinales.

Problemas respiratorios, como los que sufrió Kae Smith.

Sabores y olores desagradables en el agua.

Los termos mal lavados también pueden convertirse en un foco de enfermedades debido a la acumulación de humedad, un ambiente ideal para el crecimiento de moho.

¿Cómo limpiar un termo correctamente?

Para evitar riesgos, es esencial lavar los termos de manera adecuada. Aquí algunas recomendaciones:



Desmonta todas las piezas, incluyendo tapas y boquillas.

Lávalo con agua caliente y jabón después de cada uso.

Utiliza un cepillo especial para llegar a las zonas más estrechas.

Sécalo completamente antes de volver a ensamblarlo, asegurándote de que no quede humedad.

Limpia a profundidad al menos una vez a la semana con vinagre o bicarbonato para eliminar residuos difíciles.

Aunque los termos son una excelente alternativa para reducir el uso de plástico, requieren un mantenimiento adecuado para evitar problemas de salud. La experiencia de Kae Smith es un llamado de atención para no descuidar la higiene en estos objetos de uso diario.