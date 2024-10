Grave delito que muchos podrían estar cometiendo por solucionar problema de agua; da cárcel

El problema del racionamiento de agua en Bogotá estáempeorando cada vez más debido a prácticas ilegales que, además de ser perjudiciales para la comunidad, conllevan graves consecuencias penales.

Algunas personas, buscando reducir el costo de sus facturas, han optado por conexiones fraudulentas de acueducto, exponiéndose a penas de cárcel de entre 16 y 72 meses y multas que pueden llegar hasta los 150 salarios mínimos legales vigentes, es decir, aproximadamente 195 millones de pesos.

Conexiones de agua ilegales descubiertas en Engativá

Recientemente, en un operativo conjunto entre la Empresa de Acueducto de Bogotá y la Policía, se descubrió una conexión clandestina en la localidad de Engativá, específicamente en el barrio Las Ferias. En una propiedad de tres pisos que albergaba ocho locales comerciales, una bodega y dos apartamentos, se estaba realizando un robo de agua que afectaba a toda la comunidad.

Publicidad

El operativo, que se extendió por más de ocho horas, utilizó maquinaria especializada para excavar en la vía pública y rastrear la conexión ilegal. Esta conexión se extendía desde el exterior del edificio hasta la azotea, lo que dificultó su identificación.

Con el fin de encontrar la conexión ilegal se llevaron a cabo trabajos con maquinaria especializada para realizar excavaciones en vía pública e identificar una compleja red alterna que configuraba la conexión que además avanzaba por la fachada del inmueble hasta la azotea lo que hacía compleja su ubicación Acueducto de Bogotá

¿A cuánto equivale la pérdida de agua por esta práctica ilegal?

Publicidad

El fraude descubierto no solo representó una pérdida económica significativa para la ciudad, con un valor estimado de más de 99 millones de pesos, sino que también implicó un grave desperdicio de agua. Según el análisis realizado por la Empresa de Acueducto, la cantidad de agua sustraída, que superaba los 13,500 metros cúbicos, podría haber abastecido a 1,100 familias durante un mes.

Este tipo de actividades no solo afectan a la empresa, sino que también tienen un fuerte impacto en la comunidad, especialmente en tiempos de crisis de abastecimiento. En palabras de la empresa, “El llamado es para que los ciudadanos y comerciantes no caigan en este tipo de fraudes, ya que no solo perjudican a la comunidad, sino que también constituyen un delito grave.”

Consecuencias legales de robar agua

El robo de agua a través de conexiones ilegales está clasificado como defraudación de fluidos, un delito contemplado en el Código Penal colombiano. Aquellas personas que sean sorprendidas realizando este tipo de actividades pueden enfrentarse a:



Penas de cárcel que van desde los 16 a 72 meses.

Multas que pueden ascender hasta los 150 salarios mínimos legales vigentes, lo que equivale a aproximadamente 195 millones de pesos.

Además, la Empresa de Acueducto ha reiterado la importancia de denunciar cualquier actividad sospechosa relacionada con el robo de agua, recordando que, además del daño económico, estos actos agravan la situación de racionamiento que afecta a miles de ciudadanos.

Publicidad

Ante esta problemática, la Empresa de Acueducto hace un llamado a la comunidad a estar alerta y a no participar en estas actividades ilegales. Entre las recomendaciones para evitar caer en estos fraudes, destacan:



Revisar regularmente las instalaciones de agua y asegurarse de que no haya conexiones irregulares. Denunciar cualquier ofrecimiento de conexiones ilegales. Evitar la complicidad con personas que se dedican a realizar este tipo de trabajos fraudulentos.

El agua es un recurso vital, especialmente en una ciudad como Bogotá, que atraviesa una crisis de abastecimiento. Cualquier intento de reducir costos a través de conexiones ilegales de acueducto no solo constituye un delito, sino que pone en riesgo el bienestar de la comunidad.

Para llamar al Acueducto en Bogotá puede comunicarte a la línea 116. Y fuera de Bogotá al 018000-116-007. O ingresar a la página webwww.acueducto.com.co.