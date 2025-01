Miedo en la 'Nariz del Diablo': jóven explora casa abandonada y tuvo experiencia aterradora

La 'Nariz del Diablo', un emblemático punto en la carretera que conecta Bogotá con Girardot, es conocida tanto por su imponente formación rocosa como por las leyendas que han surgido a su alrededor.

Para muchos, este misterioso lugar tiene una atmósfera inquietante que ha sido escenario de accidentes y supuestas apariciones sobrenaturales.

Recientemente, el creador de contenido José Ramírez se aventuró a explorar este enigmático sitio. A través de su cuenta de TikTok, compartió un video que ha dejado a más de uno con los pelos de punta.

Durante su recorrido, Ramírez no solo visitó la famosa roca, sino que encontró una casa abandonada y destruida, cuyo acceso estaba custodiado por una reja y un alambrado. El joven, decidido a descubrir más, trepó por un costado de la gigantesca piedra para acceder al lugar.

Al ingresar a la vivienda, Ramírez narró que la casa estaba completamente deteriorada, con habitaciones, cables de electricidad expuestos y un ambiente tan pesado que rápidamente le hizo sentir una fuerte sensación de incomodidad.

"Me parece bastante raro que la entrada tenga un timbre. Hay una construcción que dice 'peligro', como si fuera una zona privada", mencionó en el video. Mientras exploraba, su tono de voz reflejaba el miedo: "Sentí una energía muy pesada, me quería ir, no me sentía nada cómodo en el lugar".

La historia detrás de la "Nariz del Diablo" añade una capa de misterio a la experiencia. Esta formación rocosa, que ha sido parte de la carretera Bogotá-Melgar desde 1942, fue resultado de explosiones realizadas durante la construcción de la vía, dejando una enorme roca en forma de nariz.

La leyenda sostiene que el diablo habita en esta zona debido a los numerosos accidentes y las extrañas circunstancias que se han presentado en los alrededores. Durante años, se ha hablado de sucesos paranormales y de cómo la región de Boquerón está ligada a tales historias, lo que ha generado una atmósfera aún más misteriosa.

En su video, Ramírez mostró los restos de la casa, con una cocina rota, un colchón abandonado y un baño en ruinas. "Es momento de irme, siento que no conviene estar acá y más solo", expresó el joven mientras abandonaba el lugar, visiblemente perturbado por lo que había presenciado.

Este suceso es solo uno más que alimenta la narrativa sobre lo extraño que ocurre en los alrededores de la "Nariz del Diablo". Con el paso del tiempo, el lugar ha dejado de ser solo una curiosidad geográfica y ha adquirido una fama aterradora, donde las leyendas y los testimonios personales continúan siendo parte de la cultura popular colombiana.

El video de José Ramírez se suma a la lista de relatos que mantienen viva la leyenda, mientras muchos se preguntan qué más secretos guarda este peculiar rincón del país.

