A mano limpia mujer valiente enfrenta a ladrón de su panadería en Girardot

En el municipio de Girardot, Cundinamarca , una historia de coraje capta la atención de la comunidad. Olga Lucía Álvarez, encargada de una panadería en el barrio Centenario, logró frustrar un intento de robo al enfrentarse a un hombre que la atacó al abrir su negocio.

Todo ocurrió en la madrugada del pasado viernes 27 de diciembre, cuando el delincuente aprovechó el momento en que Olga subía la reja de su establecimiento para abordarla. Sin embargo, lo que el hombre no esperaba era la férrea resistencia de su víctima . En un video de seguridad se observa cómo Olga forcejea con él dentro del local, logrando finalmente dominarlo y obligarlo a huir.

“Me agarró apenas abrí la reja. Intentó meterme para que le dijera dónde estaba el dinero, pero yo lo sacaba como podía ”, relató la comerciante, quien también confesó que no sabe de dónde sacó la fuerza necesaria para enfrentar al hombre, que era más alto y corpulento que ella.

La confrontación no fue fácil. El ladrón al ser superado, recurrió a su casco como arma y trató de golpearla , pero no logró herirla. “ Como pude lo sujeté, me tiré al piso y lo saqué del negocio. Cuando se quitó el casco intentó pegarme, pero no lo consiguió” , añadió Olga Lucía.

La comunidad del barrio Centenario no tardó en reaccionar y elogió la valentía de la mujer. Luis Eduardo Ospina, propietario de la panadería, destacó la determinación de Olga , mientras que Juan José Gómez, vecino del sector, resaltó la importancia de reconocer el coraje de quienes defienden su trabajo frente a la inseguridad.

Para Olga, esta actitud no es casualidad. “Desde niña mi mamá nos enseñó a no ser cobardes, a ser valientes y no mostrar miedo” , concluyó, dejando un mensaje que ahora inspira a quienes han escuchado su historia.

Este acto de valor no solo refleja la fuerza de una mujer que defendió lo suyo, sino también la necesidad de buscar soluciones más profundas ante el creciente problema de la inseguridad en la región.

