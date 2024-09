Así robaron y drogaron a mujer en un bus de transporte público; eran más de 5 ladrones

Una mujer denunció haber sido víctima de unrobo coordinado por varios delincuentes mientras viajaba en un bus intermunicipal en la ruta Medellín - La Ceja, en Antioquia.

La ciudadana, cuya identidad no ha sido revelada por seguridad, relató cómo al menos siete personas participaron en el hurto, ejecutado en cuestión de minutos. Mostrando el nivel de inseguridad que deben vivir muchas personas en Colombia.

Detalles del robo a mujer en bus de transporte público

El incidente, que quedó registrado en video gracias a la cámara de seguridad del vehículo, ocurrió tras la estación Exposiciones. La víctima contó que una adulta mayor se sentó a su lado poco después de abordar el bus.

Lo que en un principio parecía un viaje normal pronto se tornó en una pesadilla. Así lo dio a conocer la mujer: "Empecé a sentir mareo y confusión, pero no sospeché nada. Era una señora mayor y no me imaginé que algo fuera de lo común estaba sucediendo".

Al llegar cerca de su destino, la mujer se levantó para pedirle al conductor que la dejara descender. Sin embargo, en ese momento, varias personas también se pusieron de pie, obstaculizando su camino.

Uno de los hombres le dijo que también bajaría, mientras otro empujaba su bolso hacia otro de los ladrones, quien aprovechó para abrirlo sin que ella se diera cuenta, evidenciando que se trataba de un trabajo coordinado de los delincuentes, quienes tenían cada uno un papel dentro del delito.

En video quedó registrado el momento en el que una mujer fue víctima de los ladrones en un bus que cubría la ruta Medellín-La Ceja.



Según la denunciante, al menos siete personas participaron en el hecho. pic.twitter.com/uuGG8DCAnN — MiOriente (@MiOriente) September 23, 2024

Finalmente, logró bajar del bus, pero ya era demasiado tarde: su celular y billetera habían desaparecido. "Fue una estrategia bien organizada. Todos se movieron de forma sincronizada, lo que me hizo sentir desorientada", comentó.

La ciudadana presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y espera que, con el video de seguridad, se logre identificar a los responsables. "Espero que las autoridades actúen rápido, ya que los rostros de los delincuentes quedaron claramente registrados".

