Pasajero y conductor del SITP se van a lo ‘bravo’ en pleno bus por insólita razón: VIDEO

Un nuevo episodio de intolerancia quedó registrado dentro de un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP), donde un pasajero y un conductor protagonizaron un altercado luego de una discusión por la apertura de la puerta central del vehículo.

El hecho se presentó mientras el articulado realizaba su recorrido habitual y fue captado en video por varios usuarios que se encontraban a bordo.

En las imágenes se observa a un hombre vestido con un saco de color azul oscuro acercarse al conductor para reclamarle por no habilitar la puerta del medio, que cuenta con rampa. De acuerdo con los testigos, el usuario solicitó que se abriera esa puerta para descender, pero el conductor le indicó que no podía hacerlo porque ese acceso está destinado únicamente para personas con alguna condición especial.

El video muestra cómo el pasajero, alterado, se abalanza sobre el conductor y comienza a lanzarle varios golpes en la cabeza. El trabajador del SITP intenta protegerse colocando las manos sobre su rostro mientras permanece sentado en su puesto. La escena genera tensión entre los demás pasajeros, quienes observan el enfrentamiento sin poder intervenir de inmediato.

Minutos después, una mujer se acerca al lugar y trata de separar a los dos hombres, pidiendo calma y solicitando que la discusión se detenga. En medio del desorden, el pasajero termina descendiendo del bus, mientras el conductor permanece en su lugar. El incidente provoca retrasos momentáneos en el servicio y genera incomodidad entre los usuarios que presenciaron lo ocurrido.



¿Por qué empezó la pelea dentro del SITP?

Personas que iban dentro del vehículo relataron que el problema se originó cuando el conductor se negó a abrir la puerta central, conocida también como la puerta de la mitad del bus, ya que esta cuenta con rampa y está reservada para quienes realmente la necesitan. Según explicaron, el conductor habría sugerido al pasajero usar la puerta trasera, lo que desató la reacción del usuario.

Tras conocerse el video, TransMilenio S.A. se pronunció sobre lo ocurrido y rechazó el comportamiento registrado dentro del bus. La empresa aclaró que la puerta central no se habilita de manera general para todos los usuarios y que su uso está regulado por el protocolo del sistema.

“TransMilenio S.A. reitera que los accesos a las rampas de los buses son para uso de personas en condición de discapacidad o mujeres gestantes, prioritariamente”, indicó la entidad.

Hasta el momento no se conoce la versión del pasajero que protagonizó el altercado. En redes sociales, el video ha generado múltiples comentarios, algunos cuestionando el comportamiento del usuario y otros pidiendo que se aclaren las circunstancias completas del hecho. Sin embargo, no se ha informado oficialmente qué motivó al hombre a reaccionar de esa manera frente al conductor.

