¿A las mujeres les va mejor con la separación de bienes? Una experta lo explica

Otro de los temas que se habla después de una relación, es el tema de la separación de bienes, en especial sobre algunos mitos que hay alrededor de esto, por lo cual, en los micrófonos de El Klub de La Kalle, la abogada Andrea Rodríguez aclaró que ocurre en esta situaciones.

Uno de los mitos que hay alrededor de la separación de bienes, es sobre si una persona se casa llega a perder sus propiedades. Ante esto, la experta señaló que esto es falso y afirmó que las donaciones y las herencias no entran a la sociedad conyugal. "Si yo tengo mi apartamentico de soltera... ese apartamento es considerado un bien propio y no va a entrar a la sociedad", explica la abogada.

Por otro lado, afirmó que ese mito de que las mujeres se quedan con la custodia y los bienes, no es cierto. Debido a que según la ley es "miti-miti" (50/50), a menos que existan capitulaciones. En cuanto a la custodia, la Corte Constitucional ha determinado que no es exclusiva de la madre; si el padre demuestra ser un buen proveedor y cuidador, también puede obtenerla, en relación al hijo.



¿Qué otro mito desmitifica Andrea Rodríguez sobre los bienes en una relación?

De igual forma, Andrea también se refirió al tema de que si no hay acuerdo no es posible una separación de la pareja. Sin embargo, explicó que gracias a la Ley 2442 de 2024, en Colombia ya existe el divorcio unilateral. Esto significa que si a uno de los dos se le acabó el amor, puede solicitar el divorcio ante un juez sin necesidad del consentimiento del otro.

Sumado a esto, afirmó que la cuota alimentaria es un derecho de los niños que debe ser demandado si no se cumple, y puntualizó que "uno sabe con quién se casa, pero no de quién se divorcia". Por eso, proteger tu patrimonio y asesorarte es el mejor acto de amor propio que puedes hacer.

"El hecho de que se me haya acabado el amor es una causal para divorciarse", afirma la especialista. Por lo cual, recomendó que para ella lo importante es hacer capitulaciones, es decir acuerdos antes del matrimonio para que se puedan administrar los bienes de una mejor manera.

"Hacer capitulaciones es un acuerdo... para mirar toda la administración de los bienes", señala Rodríguez, enfatizando que esto no es falta de amor, sino claridad y protección de lo logrado por una persona antes de la unión.

