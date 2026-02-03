Publicidad

La Kalle  / Sociedad  / Información de servicio  / Diferencias entre el matrimonio y unión libre frente a los beneficios contractuales

Diferencias entre el matrimonio y unión libre frente a los beneficios contractuales

La abogada Andrea Rodríguez visitó El Klub de La Kalle para aclarar las diferencias legales y realidades que rodean al matrimonio y la unión libre.

Matrimonio o unión libre
Diferencias entre el matrimonio y unión libre frente a los beneficios contractuales, imagen de referencia
Foto: imagen realizada con ImageFX
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 3 de feb, 2026

Uno de los deseos de las parejas es poder hacer una familia, sin embargo, la abogada experta Andrea Rodríguez explicó en el Klub de La Kalle que a veces se pasa de un "cuento de hadas a una película de terror" si no conocemos las leyes. En Colombia, muchos creen que es lo mismo estar casado que vivir en unión libre, pero la realidad contractual tiene matices que pueden cambiar tu futuro financiero.

Inicialmente, explicó que la diferencia principal radica en la formalidad. El matrimonio es un contrato que se celebra ante un juez, un notario o una religión reconocida por el Estado, en el que se firma, nace la sociedad conyugal, una entidad jurídica donde los bienes adquiridos empiezan a ser de ambos.

Puedes leer: Ponerle tu apellido al hijo de tu pareja es un crimen; ley pone duro castigo

Por otro lado, la unión libre es una situación de hecho. Aquí no hay una firma inicial, sino que la pareja decide "llevar su cajita" y formar una comunidad de mutuo acuerdo. Sin embargo, la sociedad patrimonial en esta unión no nace de inmediato; la ley exige un tiempo mínimo de dos años de convivencia para que se reconozcan estos derechos.

¿En qué se diferencia la unión libre del matrimonio?

Andrea mencionó que un punto crucial para ambas uniones es el tiempo para reclamar. En el matrimonio, la sociedad dura hasta que se liquida el divorcio. Pero en la unión libre, si la relación se acaba, tienes un plazo máximo de un año a partir de la separación definitiva para demandar y reclamar tus derechos económicos.

Puedes leer: La ley que hace que te quiten la mitad de tu pensión y que pocos conocen

 "Si tú no demandas en ese plazo de un año en una unión libre, puedes perder derechos económicos", advierte Rodríguez. Ante esta situaciones, la experta recomienda ver al abogado como a un médico, esto con el fin de prevenir. No se trata de falta de amor, sino de tomar decisiones informadas.

De igual forma, aclaró que todo lo que tengan las personas antes de la unión independiente que sea, estas serán de cada persona. Sin embargo, al momento de firmar la condición contractual ya se comienza aplicar el conocido 50-50.

Tanto es así que recordó el caso de una pareja que estuvieron por unión libre por 20 años y estos nunca cotizaron salud, por lo que quedaron en una compleja situación.

Por lo cual, Andrea concluyó que ya sea con contrato o de hecho, la información es poder para evitar terminar con el "bolsillo desocupado".

Mira la entrevista completa: ¿A las mujeres les va mejor con la separación de bienes? Una experta lo explica

