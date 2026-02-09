Registraduría abre convocatoria y paga 1 millón por 10 días: cómo inscribirte en tres pasos

La Registraduría Nacional del Estado Civil abrió una nueva convocatoria de empleo temporal dirigida a ciudadanos interesados en trabajar durante las elecciones de 2026. Se trata de vacantes como supernumerarios, un cargo creado para reforzar las labores administrativas y logísticas de la entidad en los días previos, durante y posteriores a la jornada electoral.

La contratación se realiza por un periodo aproximado de diez días y el pago que recibirán quienes resulten seleccionados ronda el millón de pesos, de acuerdo con el valor proporcional del salario del cargo. Esta oportunidad ha despertado gran interés, ya que no exige experiencia previa en procesos electorales y está disponible en varios departamentos del país.

Según la información publicada por la Registraduría, el personal será vinculado para apoyar tareas operativas relacionadas con la preparación del material electoral, atención al ciudadano, apoyo administrativo y verificación de procesos internos. La entidad aclaró que todo el trámite se realiza únicamente por medio de su portal oficial y que no se necesitan intermediarios.

La convocatoria se abrió por grupos de departamentos y fechas específicas, con el fin de organizar el volumen de aspirantes. Para este proceso se definieron tres bloques territoriales, cada uno con su propio día de inscripción.

Departamentos por fecha

Grupo A : Atlántico, Boyacá, Cesar, Cundinamarca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima, Cauca, Caquetá y Guaviare.

Grupo B: Bogotá D. C., Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Casanare, Meta, Magdalena y Putumayo.

Grupo C: Amazonas, Arauca, Bolívar, Chocó, Córdoba, Guainía, Huila, La Guajira, San Andrés y Providencia, Sucre, Valle del Cauca, Vaupés y Vichada.

Cada aspirante debe inscribirse únicamente el día asignado a su departamento. El formulario se habilita durante esa fecha y no se puede diligenciar por fuera del cronograma establecido.



¿Cuánto pagan por trabajar con la Registraduría?

El cargo corresponde a supernumerario auxiliar administrativo. El salario mensual de referencia es de 3.159.770 pesos, pero como el contrato es por cerca de diez días, el pago que se recibe es proporcional a ese tiempo trabajado.

En términos prácticos, el valor aproximado que recibiría cada persona es cercano a 1.019.000 pesos, siempre que cumpla con las funciones asignadas y complete el periodo de vinculación.

Este dinero se entrega una vez finalizado el servicio, luego de la validación de las actividades realizadas.

Requisitos principales

Para participar en la convocatoria, se deben cumplir las siguientes condiciones:



Ser colombiano.

Tener más de 18 años.

Contar con cédula de ciudadanía.

Haber terminado el bachillerato.

Tener definida la situación militar (en el caso de los hombres).

No tener parentesco con funcionarios de la Registraduría del lugar al que se postule.

No tener parentesco con candidatos inscritos para las elecciones de Congreso 2026.

Además, el formulario debe diligenciarse en un tiempo máximo de 20 minutos y, una vez enviado, no puede modificarse.

PASO A PASO PARA INSCRIBIRSE

Cómo inscribirse en la convocatoria de la Registraduría

Ingresar al portal oficial:

Entrar al micrositio de convocatoria de la Registraduría y seleccionar el departamento correspondiente. Diligenciar el formulario:

Completar los datos personales, educativos y de contacto en el tiempo asignado. Enviar y confirmar:

Verificar que toda la información esté correcta y enviar el formulario. No se podrá editar después.

Para dudas técnicas, la entidad habilitó el correo:

soporteconvocatoria@registraduria.gov.co