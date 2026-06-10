Padre de Alexander Avendaño rompe el silencio y lanza fuerte denuncia: “Lo torturaron”

La muerte de Alexander Avendaño, un joven de 22 años que perdió la vida en el embalse El Peñol-Guatapé, conmocionó a todo el país debido a los detalles que se conocieron. Al punto que el papá del chico, Alberto Avendaño, lanzó una denuncia sobre lo ocurrido y los momentos antes de la tragedia.

Tras el hallazgo del cuerpo de Alexander, cinco días después de su desaparición, la empresa Inversiones Los Lagos de Guatapé S.A.S., propietaria del planchón emitió comunicado alegando que la tripulación había sido víctima de agresiones por parte del joven.

No obstante, Alberto Avendaño habló con el medio de comunicación TeleAntioquia y calificó estas versiones como "completamente falsas" y aseguró que la compañía busca "evadir responsabilidades" y "encubrir" lo sucedido con su hijo. Además agregó que los videos muestra lo que realmente pasó.



“Ellos, como empresa, debían exigir que los pasajeros llevaran los chalecos. Si se los quitaron, debieron parar la embarcación o devolverse y bajar al personal, pero no transportar a la gente con la inseguridad en que lo hicieron”, agregó con relación a las medidas que hubo en el planchón.

La difícil decisión que tomó la hermana de Alexander Avendaño tras su muerte: “Duele” Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales

¿Qué más comentó el padre de Alexander Avendaño?

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Por otro lado, el padre del joven enfatizó que existen pruebas de video que muestran a varias personas agrediendo brutalmente a Alexander. Además recalcó que es extraño que en este tipo de planes turísticos no cuenta con un rescatista profesional que pudiera haber salvado a su hijo, quien no sabía nadar.

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De igual forma, mencionó que durante la embarcación no solo había venta de licor de manera irregular, sino también estupefacientes. "¿Por qué el piloto del barco no denunció que se estaba vendiendo y consumiendo trago y drogas?", se preguntó ante medios regionales.

Frente a las versiones que circulan en redes sociales donde se afirma que Alexander Avendaño habría mostrado sus partes íntimas o agredido a su propia hermana, su padre fue tajante al desmentirlas. Argumentó que, si tales hechos fueran ciertos, los testigos y responsables no habrían huido.

“Eso también es falso. Si eso fuera cierto, ¿por qué no se quedaron para contar cómo fueron las cosas? Ese día, todos se vinieron diciendo que estaban sobre el tiempo. Prácticamente ellos huyeron; a él lo torturaron, lo golpearon, le quitaron la ropa. Gritaban: ‘Ahóguenlo’. Nada más, con todo, él no aguantó la presión y se tiró al agua. Para mí, eso es más que un homicidio y esperamos que eso se aclare porque, hasta ahora, no se ha hecho nada”, concluyó.

Actualmente, la familia, junto a su equipo legal, analiza las medidas penales que tomarán contra la empresa y los individuos involucrados en la riña, además hizo un llamado para que el caso de su hijo no quede en la impunidad.

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