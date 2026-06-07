Dueños de la embarcación de Guatapé dieron su versión sobre el caso Alexander Avendaño

La muerte de Alexander Avendaño, un joven de 22 años cuyo cuerpo fue hallado el pasado 29 de mayo en el embalse de Guatapé, continúa generando mucha indignación, dado a los detalles que se vienen conociendo, en especial, tras lo que comentó la empresa dueña del planchón sobre lo ocurrido.

Recordemos que el 24 de mayo, Alexander se encontraba en la embarcación celebrando el cumpleaños de un amigo conocido como "Dj Coco". Sin embargo, según los registros de video y testimonios de familiares, el joven fue víctima de múltiples agresiones por parte de otros asistentes. Las autoridades buscan determinar si el joven "se lanzó presionado por la turba o incluso, si alguien lo habría empujado".

Eliana Avendaño, hermana de la víctima, relató en testimonios que Alexander Avendaño fue golpeado y humillado, llegando incluso a que le bajaran los pantalones en medio de la cubierta. Además explicó que este estaba "arrinconado por una turba que lo golpeaba" antes de terminar en las aguas del embalse, a pesar de que no sabía nadar y no tenía salvavidas, según ella.

Audios de testigos en el caso de Alexander Avendaño en Guatapé revelan qué pasó /Foto: redes sociales

¿Qué dijo la empresa dueña del planchón sobre lo ocurrido con Alexander Avendaño?

Publicidad

Ante la gravedad de los hechos, la empresa operadora del planchón, Inversiones Los Lagos de Guatapé SAS, rompió el silencio mediante un comunicado oficial. Inicialmente, la compañía enfatizó que la tragedia fue precedida por actos de intolerancia ajenos a su operación normal y que su personal también fue víctima de la situación.

Puedes leer: Habla la mamá de Alexander Avendaño tras la tragedia en Guatapé: “Le dije que no fuera”

Publicidad

“Nuestra tripulación también habría sido objeto de agresiones, intimidaciones y alteraciones del orden durante el desarrollo de los acontecimientos”. Según la operadora, este entorno hostil “dificultó el ejercicio normal de sus funciones de supervisión, control y atención de los pasajeros” ante una situación que calificaron como extraordinaria e inesperada.

De igual forma, la empresa defendió la legalidad de su operación, señalando que contaban con todos los permisos, certificados técnicos y pólizas exigidas. Incluso, mencionaron que antes del zarpe, la embarcación fue objeto de controles por parte de las autoridades y que el Ministerio de Transporte reportó que la documentación estaba en regla.

Tanto es así que Inversiones Los Lagos también subrayó que la seguridad es una responsabilidad compartida, además, la empresa recordó que la embarcación cuenta con señalética que prohíbe lanzarse al agua y exige el uso de salvavidas, conforme a la ley.

Mientras tanto, la justicia avanza analizando videos y una videollamada privada que podría ser clave para esclarecer si hubo "manos criminales" detrás del deceso de Alexander Avendaño.

Mira también: Destapan motivo que desató pelea en la que agredieron a Alexander Avendaño: "Una mona"