La difícil decisión que tomó la hermana de Alexander Avendaño tras su muerte: “Duele”

La muerte de Alexander Avendaño en el embalse de Guatapé generó gran conmoción debido a la forma en la que se presentaron los hechos. En medio del luto y la búsqueda de justicia, su hermana, Eliana Avendaño, tomó una decisión con relación a la partida del joven de 22 años.

Una vez se encontró el cuerpo de Alexander, Eliana utilizó inicialmente sus redes sociales para expresar su dolor, compartiendo un mensaje donde afirmaba que la risa y la luz de su hermano dejaron un "vacío que duele". Sin embargo, la joven tomó posteriormente la determinación de alejarse del ojo publicó en redes sociales.

El pasado 31 de mayo de 2026, Eliana decidió congelar su actividad en Facebook y parece haber borrado todas sus publicaciones de Instagram, como una forma de proteger su proceso de duelo. Pese a que en su red social de TikTok conservó los videos antiguos no volvió a subir nada.

Hermana de Alexander Avendaño quitó sus publicaciones en redes sociales Foto: imagen tomada de redes sociales

A pesar de su retiro de las redes sociales, Eliana decidió romper el silencio ante los medios de comunicación para desmentir versiones que circulaban sobre su hermano. En una entrevista con Teleantioquia, la joven aclaró que Alexander no tuvo comportamientos indebidos ni agredió a nadie, como sugerían algunas hipótesis sobre que el joven habría intento propasarse con la mujer de uno de los integrantes de la embarcación.

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¿Qué comentó la hermana de Alexander Avendaño sobre lo ocurrido?

Para el medio de comunicación en cuestión, Eliana, compartió su versión de los hechos y además aprovechó a desmentir las versiones sobre que él había iniciado la riña, ante esto comentó que Alexander Avendaño fue víctima de hostigamiento por parte de los otros sujetos.

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De igual forma, explicó que su hermano por la presión y el hostigamiento que sufrió tomó la decisión de saltar al agua, pese a que no sabía nada y no tenía chaleco salva vidas. “A él lo mataron y lo que pedimos es que se haga justicia”, expresó Eliana con firmeza, lamentando que nadie de la embarcación intervino.

Recordemos que esta situación ocurrió el domingo 24 de mayo durante la celebración del cumpleaños de un DJ conocido como 'Coco'. Mientras las autoridades analizan pruebas de video y testimonios de los aproximadamente 70 invitados, la familia Avendaño se mantiene firme en su exigencia de que los responsables de la pelea sean identificados.

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