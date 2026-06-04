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La Kalle  / Noticias  / Judiciales  / Revelan nombre de joven que habría golpeado a Alexander Avendaño; “Por la mona”

Revelan nombre de joven que habría golpeado a Alexander Avendaño; “Por la mona”

La Fiscalía y las autoridades siguen adelantando las pesquisas para determinar las circunstancias que rodearon la muerte de Alexander Avendaño en Guatapé.

Destapan el nombre de quien habría golpeado a Alexander Avendaño
Revelan nombre de joven que habría golpeado a Alexander Avendaño; “Por la mona”
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 4 de jun, 2026

El caso de Alexander Avendaño Varela, el joven de 22 años que perdió la vida en el embalse de Guatapé, dio un nuevo giro, después de que se difundiera una transmisión en vivo en TikTok donde testigos reconstruyeron los minutos previos a su caída al agua y además el nombre del posible responsable de empujar al joven.

Según los testimonios revelados por el El Tiempo, la pelea a bordo del planchón 'Supreme' no fue accidental. Un testigo presencial identificó a Sebastián como la persona que intervino en una discusión que Alexander mantenía con una de sus acompañantes, quien se trataría de su posible pareja.

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Nuevo video desde otro ángulo del joven en un planchón de Guatapé; desapareció en el agua

De acuerdo con la versión de uno de los participantes en la videollamada, esta situación habría sido un conflicto de tipo sentimental: “De los cuatro que estaban ahí, él le estaba cayendo a la mona, ¿qué pasa? cómo que esa vieja era novia de Sebastián y ahí empezó el problema”. Sugiriendo que los celos habrían sido uno de los detonantes de lo ocurrido con Alexander.

Testigos de Alexander Avendaño hablaron de lo ocurrido
Videollamada de testigos de Alexander Avendaño
Foto: imagen tomada de redes sociales

¿Qué más se conoció sobre Sebastián en el caso de Alexander Avendaño?

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Por otro lado, el testigo narró que la situación fue tan compleja que él tuvo que confrontar a Sebastián tras ver a Alexander Avendaño en el agua: “Yo creí que lo habían tirado, incluso cuando ese man ya estaba en el agua yo le metí un pechero en seco a Sebastián”.

De igual forma, también están otras versiones y videos difundidos donde muestran a Alexander en una posición arrinconado, agredido e incluso despojado de su pantalón antes de lanzarse al embalse. Cabe resaltar que la hermana de la víctima comentó que el joven de 22 años no sabía nadar y pese a eso se lanzó al agua.

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Puedes leer: Último video de joven desaparecido en embalse de Guatapé: "Ahóguenlo, ahóguenlo"

Uno de los jóvenes que intervino en la transmisión fue enfático al declarar: “A uno le da pesar pa' porque yo me conocía con él... y muy mal hecho que lo quisieran matar así, desde mi punto de vista fue un homicidio porque lo tenían atosigado”. Además del nombre de Sebastián, las redes sociales mencionaron a Dj Coco, María José Caro y Salomé Uribe.

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Sin embargo, los dos primeros usaron sus redes sociales para explicar sus versiones de los hechos y comentar que colaboran con las autoridades y la Fiscalía General de la Nación. Pese a eso, aún no existen decisiones judiciales en firme ni responsabilidades penales atribuidas formalmente.

La investigación continúa abierta mientras las autoridades verifican si la presión ejercida por Sebastián y los demás acompañantes constituye un delito penal, en especial porque en un apartado se escucha que “el pelao no se tiró solo, lo estaban atosigando” y el barco no se detuvo a tiempo para auxiliarlo.

Mira también: Última foto de Alexander Avendaño antes de morir en Guatapé; rodeado de "amigos"

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