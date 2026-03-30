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Madres cabeza de hogar podrán recibir hasta $5 millones: cómo aplicar al subsidio

El Gobierno abrió convocatorias para madres cabeza de hogar con apoyos de hasta 5 millones de pesos. La iniciativa busca fortalecer emprendimientos y ampliar ingresos.

Subsidio para madres cabeza de hogar
Subsidio para madres cabeza de hogar
Foto: generada por ImageFX
Por: Redacción digital La Kalle
|
Actualizado: 30 de mar, 2026

El Gobierno de Colombia, a través del Ministerio de Igualdad y Equidad, anunció la apertura de nuevas convocatorias dirigidas a madres cabeza de hogar, con incentivos económicos de hasta 5 millones de pesos para fortalecer sus actividades productivas.

La iniciativa hace parte del programa 'Las jefas de hogar sostienen la economía popular', una estrategia que busca respaldar a mujeres que lideran sus hogares mediante emprendimientos o actividades económicas en sus territorios.

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Subsidios de hasta 5 millones de pesos para emprendimientos

De acuerdo con la información oficial, las beneficiarias podrán acceder a apoyos económicos que no se entregan directamente en dinero, sino en herramientas, insumos o recursos necesarios para fortalecer sus negocios.

El programa contempla distintas líneas de apoyo. Una de ellas está enfocada en emprendimientos individuales, donde las mujeres pueden recibir incentivos de hasta 5 millones de pesos para impulsar sus unidades productivas.

También existe una línea para emprendimientos colectivos, dirigida a asociaciones o grupos organizados, en la que cada integrante puede acceder a beneficios similares, según las condiciones de la convocatoria.

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¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

Las convocatorias están dirigidas a mujeres cabeza de hogar que cuenten con un emprendimiento en marcha o que participen en iniciativas productivas. El objetivo es fortalecer su capacidad económica y generar nuevas oportunidades laborales.

Además, las interesadas deben residir en ciudades específicas donde se concentrará la oferta institucional. Entre ellas se encuentran:

  • Riohacha
  • Barranquilla
  • Cartagena
  • Sincelejo
  • Montería
  • Medellín
  • Quibdó
  • Cali
  • Popayán
  • Pasto
  • Leticia
  • Mitú
  • Bogotá

El plazo para postularse a estas convocatorias está abierto hasta el 2 de abril. Las mujeres interesadas deben realizar el proceso de inscripción a través de los canales oficiales habilitados por el Ministerio.

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Para participar, es necesario diligenciar los formularios correspondientes y cumplir con los requisitos establecidos en cada línea de apoyo. La información detallada se encuentra disponible en la página oficial de la entidad.

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Esta estrategia se desarrolla en alianza con la Fundación Panamericana para el Desarrollo, organización que apoya la implementación de los programas enfocados en inclusión económica. El objetivo es brindar acompañamiento y fortalecer las capacidades de las beneficiarias, más allá del incentivo económico, mediante formación y apoyo técnico.

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Según el Gobierno nacional, el programa reconoce el papel de las madres cabeza de hogar dentro de la economía popular del país, ya que muchas sostienen sus familias mediante actividades independientes o pequeños negocios.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca ampliar sus oportunidades de desarrollo, mejorar sus condiciones de vida y fortalecer su autonomía económica en diferentes regiones del país.

Además de los incentivos para emprendimientos, la convocatoria incluye una línea de formación en empleabilidad. Esta opción está dirigida a mujeres que desean adquirir nuevas habilidades y mejorar sus posibilidades de acceso al mercado laboral.

Este componente contempla capacitación en conocimientos técnicos y prácticos, con el fin de facilitar la inserción laboral o el fortalecimiento de actividades productivas existentes. Las convocatorias hacen parte de una serie de programas orientados a reducir brechas económicas y promover la inclusión social de mujeres cabeza de hogar en Colombia.

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