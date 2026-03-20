Personas que compraron vivienda con créditos VIS o VIP reciben alivio para reducir sus cuotas

Más de 6000 hogares se podrán ver beneficiados por el programa de la Alcaldía de Bogotá, quién a través de la Secretaría Distrital del Hábitat, consolidó el programa 'Reduce tu Cuota', una iniciativa que se presenta como un salvavidas económico para las familias que desean conseguir su casa propia.

Por lo cual, este beneficio, integrado en la estrategia 'Mi Casa en Bogotá', cubre una parte significativa de las cuotas mensuales de créditos hipotecarios o leasing habitacional durante los primeros cuatro años del préstamo, siendo un periodo cercano hasta los 48 meses.

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¿En qué consiste el programa Reduce tu Cuota?

Para el año 2026, el subsidio total asciende a $21.010.860, lo que equivale a 14 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Es importante resaltar que este monto no se entrega en un solo desembolso, sino que se distribuye estratégicamente en 48 cuotas mensuales de aproximadamente $437.726 cada una.



Ante esto, se conoció que el pago lo realiza la Secretaría del Hábitat directamente a la entidad financiera, permitiendo que el hogar perciba un descuento inmediato en su extracto bancario, según estimaciones oficiales, este apoyo representa un ahorro de entre el 30% y el 35% en el valor de la cuota mensual, liberando recursos para que las familias cubran otras necesidades básicas como alimentación, salud o educación.



Así se puede aplicar al programa Reduce tu Cuota

El programa Reduce tu Cuota se encuentra diseñado para priorizar a la población con menores ingresos que adquiere Vivienda de Interés Social (VIS) o Vivienda de Interés Prioritario (VIP) nueva, ubicada exclusivamente en Bogotá. Los criterios de postulación incluyen factores cómo:

Ingresos del hogar: La suma de los ingresos mensuales de todos los integrantes no debe superar los 4 SMMLV, que para 2026 representan $7.003.620.

La suma de los ingresos mensuales de todos los integrantes no debe superar los 4 SMMLV, que para 2026 representan $7.003.620. Propiedad: Ningún miembro del hogar puede ser propietario de otra vivienda en el territorio nacional.

Ningún miembro del hogar puede ser propietario de otra vivienda en el territorio nacional. Cierre financiero: Es indispensable contar con la aprobación de un crédito hipotecario o leasing habitacional.

Es indispensable contar con la aprobación de un crédito hipotecario o leasing habitacional. Exclusividad: El solicitante no debe haber recibido otros beneficios de cobertura a la tasa de interés por parte del Gobierno Nacional, como el FRECH.

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El trámite debe realizarse obligatoriamente antes del desembolso del crédito. Para hacer este proceso se gestiona directamente a través de las entidades financieras aliadas, que incluyen al Fondo Nacional del Ahorro (FNA), Davivienda, Bancolombia, Banco de Bogotá, BBVA, Banco Caja Social, Credifamilia y La Hipotecaria.

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Los interesados deben solicitar el formulario del programa en su banco, diligenciarlo y entregarlo en la misma entidad. Posteriormente, la entidad financiera se encarga de radicar la postulación ante la Secretaría del Hábitat para su validación y aprobación final. Se conoció que hasta la fecha, más de 6.000 hogares en la capital ya han accedido al beneficio del programa Reduce tu Cuota.

