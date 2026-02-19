Tips para mejorar tu historial financiero y conseguir préstamos más baratos

Tener un buen puntaje crediticio es clave para acceder a préstamos más favorables, mejores tasas de interés y mayores oportunidades económicas. Las entidades financieras revisan con cuidado este puntaje antes de aprobar créditos, y un puntaje bajo puede limitar tus opciones o encarecer las condiciones de los préstamos.

En Colombia, por ejemplo, los puntajes suelen oscilar entre 150 y 950 puntos, calculados por centrales de riesgo como DataCrédito Experian, que evalúan cómo manejas tus compromisos financieros.

¿Qué factores influyen en tu puntaje crediticio?

El puntaje se basa en varios elementos importantes, según expertos en finanzas y entidades como DataCrédito Experian y el modelo FICO, comprender estos elementos permite tomar decisiones más inteligentes para mejorar tu calificación y acceder a mejores oportunidades financieras.



Historial de pagos: consistencia en pagar deudas y compromisos financieros.

Nivel de endeudamiento: cuánto debes comparado con tus límites de crédito.

Antigüedad de cuentas: tiempo que llevas con productos financieros abiertos.

Tipos de crédito: mezcla entre tarjetas, créditos de consumo y otros.

Solicitudes recientes: muchas solicitudes en poco tiempo pueden bajar tu puntaje.

¿Cómo puedes mejorar tu puntaje para acceder a créditos?

Asimismo, estos expertos, según estudios sobre comportamiento financiero y puntajes crediticios, señalan que aplicar ciertas prácticas simples puede mejorar tu calificación y facilitar el acceso a préstamos más favorables:



Paga tus cuentas de forma puntual siempre: la forma más efectiva de mejorar tu puntaje es mantener tus pagos al día. El historial de pagos representa una gran parte de tu calificación, y los retrasos pueden afectar negativamente tu puntaje durante años.

Mantén bajas las deudas respecto al crédito disponible: tu “utilización de crédito” es la relación entre lo que debes y lo que te han prestado. Usa menos de 30 % de tus límites si puedes, e idealmente aún menos si quieres mejoras rápidas.

Revisa tu historial crediticio con frecuencia: solicita tu informe en las centrales de riesgo y revisa que no haya errores. Las equivocaciones como cuentas mal reportadas pueden bajar tu puntaje sin que te des cuenta.

Evita abrir muchas cuentas nuevas en poco tiempo: cada vez que pides un nuevo crédito, se hace una consulta que puede impactar tu puntaje temporalmente. Planifica bien tus solicitudes y evita hacerlo frecuentemente.

Conserva cuentas antiguas abiertas: tener cuentas abiertas por más tiempo demuestra estabilidad financiera. Cerrar tarjetas antiguas puede reducir tu historial promedio y afectar tu puntaje, especialmente si son tus cuentas más antiguas.

Mantén una mezcla saludable de créditos: tener diferentes tipos de crédito, como tarjetas y préstamos, en buena condición puede aportar positivamente a tu puntaje, siempre y cuando los manejes bien.

Además, según DataCrédito Experian, mejorar el historial crediticio nse puede lograr con hábitos financieros responsables para ver cambios en pocos meses. La base consiste en pagar siempre a tiempo, usar el crédito de forma inteligente, revisar el historial y evitar acciones que lo perjudiquen, como abrir muchas cuentas o retrasar pagos.

Un puntaje sólido no solo mejora el acceso a préstamos, sino que también permite negociar mejores tasas, acceder a productos financieros más favorables y construir una vida económica más estable y segura.