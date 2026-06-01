Profesora en Antioquia termina con fracturas tras discusión con padres de una alumna

La comunidad educativa del oriente antioqueño se encuentra conmocionada tras un violento incidente registrado el pasado 29 de mayo de 2026. En la Institución Educativa Ana Gómez de Sierra, ubicada en la vereda La Playa de Rionegro, una docente fue agredida físicamente por los padres de una estudiante en el interior de su propia aula.

Según los reportes iniciales y videos difundidos en redes sociales, la situación se originó a raíz de un altercado verbal ocurrido el día anterior entre la educadora y una alumna. La tensión aumentó cuando, durante la jornada escolar del viernes, los padres de la menor irrumpieron en el salón durante una clase.

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En las grabaciones del incidente se observa a la madre de la estudiante confrontar a la profesora por presuntos comentarios inapropiados dirigidos hacia su hija. La madre alegó que la profesora habría utilizado la expresión: “usted lo va a silbar o la va a mamar”, palabras que consideró ofensivas y detonaron su malestar.



¿Qué terminó pasando con la profesora en Antioquía?

La conversación subió de tono, al punto que hubo violencia física por parte de los padres de la menor a la profesora en Antioquia, y esto, dejó que está sufriera fracturas en los brazos y la cadera. Debido a la gravedad de estas lesiones, la educadora fue trasladada a un centro asistencial donde se determinó que requiere intervención quirúrgica y una prolongada incapacidad médica.

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Aunque se solicitó la presencia de la Policía Nacional en el plantel educativo, los agresores ya se habían retirado del lugar para el momento en que las autoridades arribaron. Actualmente, las directivas del colegio evalúan las acciones legales correspondientes para que este hecho no quede impune. Si deseas ver el video de lo ocurrido haz click acá.

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Por otro lado, la Alcaldía de Rionegro y la Secretaría de Educación emitieron un comunicado oficial rechazando de manera categórica cualquier manifestación de violencia en los colegios públicos del municipio.

“Nuestro llamado es a la prudencia, al respeto por los procesos que actualmente se adelantan y a la construcción conjunta de soluciones que contribuyan al fortalecimiento de la convivencia escolar”, señaló la Secretaría de Educación, recordando que existen canales institucionales para tramitar diferencias.

Por su parte, la Administración Municipal informó que se está brindando un acompañamiento institucional a la afectada y se adelantan las investigaciones para esclarecer los hechos.