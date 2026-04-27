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La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Revelan lo que realmente pagó Karina García por Yailin en su pelea de Stream Fighters 4

Revelan lo que realmente pagó Karina García por Yailin en su pelea de Stream Fighters 4

Karina García reveló si pagó o no por la presencia de Yailin en Stream Fighters 4. Esto fue lo que realmente ocurrió en su entrada.

Karina García y Yailin
Karina García y Yailin
/Foto: Instagram @karinaoficiall
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 27 de abr, 2026

Karina García volvió a encender las redes tras revelarse nuevos detalles sobre uno de los momentos más comentados de Stream Fighters 4: su entrada al evento acompañada por Yailin la Más Viral.

Lo que parecía una aparición inesperada terminó convirtiéndose en tendencia, no solo por el show, sino por la pregunta que muchos se hicieron desde ese día: ¿cuánto pagó realmente por tener a la artista dominicana en ese momento?

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La influenciadora colombiana decidió contar su versión y aclarar lo que ocurrió detrás de cámaras. Su participación en el evento de boxeo organizado por Westcol no pasó desapercibida, especialmente por la forma en la que llegó al ring, marcando uno de los instantes más virales de la noche.

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Ese día, Karina se enfrentó a la mexicana Karely Ruiz, quien terminó quedándose con la victoria. Sin embargo, más allá del resultado, la entrada de la colombiana fue lo que realmente captó la atención. Yailin apareció interpretando su canción “Bing Bong”, mientras ambas avanzaban hacia el ring, generando una reacción inmediata entre los asistentes y en redes sociales.

Según explicó Karina, todo comenzó mucho antes del evento. Durante semanas, había compartido videos en TikTok usando precisamente ese tema musical, lo que empezó a generar comentarios entre sus seguidores. Fue en ese contexto que recibió un mensaje directo de la artista dominicana, lo que abrió la puerta a una conversación que terminaría en algo mucho más grande.

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Karina García y Yailin
Karina García y Yailin

Aprovechando el contacto, Karina decidió proponerle a Yailin que la acompañara en su entrada. La respuesta inicial fue que debía revisar su agenda, lo que dejó todo en pausa por varios días. Durante ese tiempo, la incertidumbre creció, tanto para la creadora de contenido como para quienes seguían la historia en redes.

¿Cuánto cobró Yailin a Karina García?

Finalmente, llegó la confirmación. Yailin aceptó asistir al evento, pero lo que más sorprendió fue que, según Karina, no le cobró por su presencia. Esta revelación cambió completamente la percepción que muchos tenían sobre el momento, ya que se especulaba con cifras altas por tratarse de una figura internacional.

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Eso sí, la influenciadora dejó claro que, aunque no hubo un pago directo, sí asumió todos los gastos relacionados con la estadía de la artista en Colombia. Esto incluye logística, atención y diferentes comodidades para garantizar que su visita fuera lo más cómoda posible.

Este detalle ha generado nuevas conversaciones en redes, donde algunos usuarios destacan el gesto de la cantante, mientras otros analizan el impacto mediático que tuvo la aparición en un evento de este tipo. Lo cierto es que la entrada de Karina logró posicionarse como uno de los momentos más recordados de esa edición de Stream Fighters.

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