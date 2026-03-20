Hija de Karina García revela que abrirá “página azul”: ¿qué le dijo su mamá?

Todo quedó grabado y en cuestión de minutos ya estaba rodando por redes. Un Live en TikTok protagonizado por Isabella Vargas encendió las redes sociales luego de que la joven decidiera hacerle una llamada en vivo a su mamá, la creadora de contenido Karina García.

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Lo que parecía una charla normal terminó convirtiéndose en un momento inesperado que generó todo tipo de reacciones. Isa, como la conocen en redes, le soltó una noticia que tomó por sorpresa a su mamá: estaba considerando abrir su propia “página azul”.

La afirmación fue directa y sin rodeos. Mientras hablaba con seguridad sobre la posibilidad de generar ingresos y “que le iría bien”, Karina no sabía que todo estaba ocurriendo en vivo frente a cientos de espectadores. Ese detalle fue clave para que la reacción fuera completamente espontánea.

La reacción de Karina García en plena llamada

La respuesta no tardó. Apenas escuchó lo que su hija le planteaba, Karina García reaccionó de forma inmediata y contundente. Sin pensarlo mucho, le dijo que no estaba de acuerdo y dejó claro que no apoyaría esa decisión.

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En el video se alcanza a notar cómo cambia su tono de voz. Incluso, decidió apartarse del lugar donde estaba para poder responder con más atención, lo que reflejó el impacto que le generó la noticia.

Durante la conversación, la influenciadora le dijo a su hija que, si el tema era económico, ella podía ayudarla directamente. Le mencionó que podía darle una mensualidad si lo necesitaba, pero que no veía esa opción como el camino adecuado.

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El momento se volvió aún más intenso cuando Karina expresó que no quería que su hija viviera situaciones similares a las que ella ha enfrentado. Según dijo, a raíz de sus propias decisiones en redes, ha tenido que lidiar con comentarios y señalamientos tanto en internet como fuera de él.

Karina García reaparece en redes y envía un preocupante mensaje a sus seguidores, imagen de referencia Foto: imagen tomada de @karinagarciaoficiall

La broma que terminó siendo viral

Mientras todo esto pasaba, Isabella Vargas mantenía la calma e incluso se reía, algo que llamó la atención de quienes estaban conectados al Live. La joven insistía en su idea, preguntándole a su mamá por qué no la apoyaría, sin revelar de inmediato que todo se trataba de una broma.

La reacción de Karina fue subiendo de tono. En medio de la llamada, incluso se le notó afectada y llegó a emocionarse, dejando ver lo en serio que estaba tomando la conversación.

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Minutos después, Isa decidió revelar la verdad. Entre risas, le confesó a su mamá que todo era una broma, lo que cambió por completo el ambiente de la conversación.

La tensión se disipó casi de inmediato. Karina bajó el tono y, ya más tranquila, reaccionó al susto que se había llevado. En medio del momento, incluso mencionó a Kris R para que “regañara” a Isa por la sorpresa que le había hecho pasar.

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