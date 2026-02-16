Él es Kir R, novio de Karina García; es cantante y menor que ella 12 años

El mundo del entretenimiento en Colombia tiene una nueva pareja que no para de generar comentarios y visualizaciones en redes sociales: el cantante de trap Kris R y la reconocida modelo y presentadora Karina García.

Aunque muchos se preguntan qué pasa realmente entre ellos, la química es innegable y los detalles de su unión han empezado a salir a la luz pública.

¿Quién es Kris R novio de Karina García Oficial?

Para quienes apenas están conociendo al hombre que conquistó a Karina, Kris R es una de las caras emergentes más fuertes del género urbano en Colombia, cuyo nombre real es Cristian Rangel (o Kristian Rangel Betancur).



Nacido en Nueva York el 12 de febrero de 2001, se mudó a Medellín a los ocho años, donde desarrolló su carrera influenciado por su padre.



Kris R tiene actualmente 25 años, mientras que Karina García tiene 36, marcando una diferencia de una década que, lejos de ser un impedimento, parece ser el complemento ideal en esta etapa de sus vidas.

Un detalle que ha llamado poderosamente la atención de los seguidores es la madurez con la que ambos manejan su vínculo, pues se llevan sus buenos años.

A sus 25 años, ya ha firmado con Warner Music Latina y ha colaborado con figuras de la talla de Blessd, Anuel AA, Ryan Castro y J Balvin.

Su estilo mezcla el trap y el reggaetón, lo que lo ha llevado a ser tendencia no solo por su música, sino ahora por su vida sentimental al lado de una de las mujeres más seguidas del país.

¿Cómo empezó la relación de Kris R y Karina García?

La chispa no surgió de la nada. Según el propio Kris R, todo el interés comenzó durante un compromiso laboral.

Karina fue la protagonista del video musical de su canción titulada ‘Ganas’. Durante las grabaciones, ambos sintieron una buena energía inmediata, pero fue después de apagar las cámaras cuando la comunicación se volvió constante.

El cantante reveló que, tras el video, empezaron a hablar con mayor frecuencia y la conexión fue profunda, describiendo a la modelo antioqueña como una "mujer increíble".

De hecho, el artista confesó haber recurrido a una pequeña "mentira piadosa" para poder verla: le mintió sobre sus planes de viaje para poder coincidir con ella en la ciudad de Cartagena, un gesto que terminó por afianzar la relación que hoy presumen con orgullo.

La relación no ha estado exenta de comentarios, especialmente por el tiempo transcurrido desde la anterior ruptura de Karina. La creadora de contenido terminó su vínculo con Andrés Altafulla en septiembre de 2025.

Ante las dudas de los internautas sobre si los tiempos se cruzaron, Kris R ha sido claro al explicar que su cercanía real comenzó a inicios de 2026, meses después de que la modelo ya estuviera soltera.

Karina, por su parte, ha pedido a sus seguidores dejar atrás las menciones a su exrelación y enfocarse en su presente, donde asegura sentirse tranquila y feliz.

