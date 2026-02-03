Karina García explota tras la comparación entre Kris R y Altafulla: “económico”

En los últimos días la creadora de contenido Karina García y el cantante Kris R se han puesto en ojo del mundo debido a que confirmaron que ambos se encuentran saliendo. Sin embargo, recientemente la creadora de contenido lo salió a defender tras ser comparado con su expareja, Altafulla.

Todo inició cuando una influencer conocida como "Fernanda muelitas" publicó un video en el que comparaba a Kris R. por Altafulla, donde en este puso en la mesa la discusión sobre cuál de los dos cantantes se veía más 'económico'.

Para la influencer afirmó que Kris R era más económico, mientras el otro era un hombre ‘pupi’ de Barranquilla. “A Altafulla ni lo comparen con este tipo de verdad, a este se le ve lo económico a metros”, destacó en una historia, situación que más adelante provocará la reacción de la paisa.



¿Cómo defendió Karina García a Kris R?

La modelo de Medellín una vez supo este mensaje, no dudó en defender al cantante de reggaeton y afirmó que su pareja no es alguien económico. Y además resaltó varias de las cualidades que este tiene, donde confirmó que es una persona de familia, detallista y la hace sentir como una reina.

“No es económico mi reina, es un caballero, amoroso, detallista, me trata como una reina, me mima, me cuida, no minimiza mis sentimientos, me escucha, es tierno, cree en Dios”, respondió en una historia de Instagram, así mismo, compartió una pulla contra la creadora de contenido.

Durante la parte final de su mensaje, Karina García compartió que por todas estas facultades cualquiera se podría enamorar de él.

“Excelente hermano, buen amigo y si te cuento más, te aseguro que te enamorarías tú de él y no se trata de comparar se trata de cómo yo me sienta”. Esta respuesta generó varios comentarios en redes sociales, debido a que los internautas la aplaudieron por defender al que sería su pareja y dejar en claro que Altafulla es una cosa del pasado.

"La pareja mas linda de Colombia Karina y kris", "La reina y que soporten", entre otros comentarios hay de los internautas. Sin embargo, otros no tienen fe en la relación y ponen ejemplos como otros influencer no duraron mucho con sus otras parejas.

