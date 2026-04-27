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Gustavo Petro tendría nuevo amor, así lo revelaron: “Ese corazoncito ya tiene dueña”

Mary Luz Herrán, exesposa de Gustavo Petro, habló sobre la vida sentimental del presidente y dejó una frase que encendió las redes sociales.

Revelan quien sería la nueva novia de Gustavo Petro
Revelan quien sería la nueva novia de Gustavo Petro
/Foto: AFP /fondo IA (composición)
Por: Carolina Montenegro
|
Actualizado: 27 de abr, 2026

La vida personal de Gustavo Petro volvió a quedar en el centro de la conversación luego de que una de sus exesposas hiciera un comentario que no pasó desapercibido. Todo surgió en medio de una dinámica en redes sociales, donde Mary Luz Herrán respondió preguntas de seguidores y terminó soltando una frase que encendió todo tipo de reacciones.

Sin rodeos, una usuaria le lanzó una pregunta directa: quería saber cómo hacer para conquistar al presidente.

El tono parecía ligero, casi en plan de broma, pero la respuesta terminó generando más dudas que certezas. Herrán respondió con ironía que lograr algo así sería “superdifícil”, señalando que el mandatario tiene muchas admiradoras.

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Sin embargo, lo que realmente llamó la atención vino después. En medio de su respuesta, soltó una frase que rápidamente empezó a circular: “Yo creo que ese corazoncito ya tiene dueña”. Con esas palabras, dejó entrever que el presidente no estaría solo en el plano sentimental, aunque sin revelar nombres ni mayores detalles.

Petro y su exesposa Mary Luz Herrán
Petro y su exesposa Mary Luz Herrán
/Foto: redes sociales

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El comentario fue suficiente para que las redes sociales se activaran. En cuestión de minutos, comenzaron las especulaciones sobre quién podría ser la persona a la que hacía referencia. Usuarios, seguidores y curiosos empezaron a lanzar teorías, intentando conectar esa afirmación con rumores que han circulado en los últimos meses.

¿Gustavo Petro y Verónica Alcocer están separados?

La relación entre Gustavo Petro y Verónica Alcocer también volvió a ser tema de conversación. Aunque ella ha sido una figura visible como primera dama, desde hace tiempo existen versiones que hablan de una posible distancia entre ambos. Sin confirmaciones oficiales, ese contexto hizo que las palabras de Herrán tomaran aún más fuerza.

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Expertos en comunicación política han señalado en varias ocasiones que la vida personal de un mandatario suele manejarse con discreción, especialmente en momentos clave de gobierno. En este caso, la situación no ha sido diferente, y cualquier detalle que salga a la luz genera un impacto inmediato.

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El hecho de que no se haya mencionado ningún nombre ha mantenido el tema en terreno de especulación. Aun así, la frase de la exesposa dejó abierta la puerta a interpretaciones sobre la actualidad sentimental del presidente.

Mary Luz Herrán no es ajena a este tipo de conversaciones. En otras oportunidades ya había hablado sobre aspectos de la vida personal del mandatario, lo que hace que sus declaraciones tengan un eco particular entre quienes siguen de cerca su historia.

Mientras tanto, el tema sigue creciendo en redes, donde cada nueva reacción suma a la conversación. Por ahora, no hay confirmaciones oficiales sobre la supuesta pareja, pero la frase ya quedó instalada y continúa generando interés en medio del panorama político y mediático del país.

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