Aparece el arma del caso de la exreina fallecida a manos de su suegra, ¿pistas de su ubicación?

El caso de Carolina Flores, exreina de belleza mexicana, sigue dando de qué hablar tras conocerse nuevos detalles sobre lo ocurrido el pasado 15 de abril en su vivienda, ubicada en el sector de Polanco, en Ciudad de México.

La joven, de 27 años, era reconocida por su paso como Miss Teen Baja California, y su historia ha generado reacciones tanto en México como en otros países.

Puedes leer: Se conoce video del ataque contra la exreina de belleza; su suegra fue quien disparó



De acuerdo con la información que ha salido a la luz, la principal sospechosa del hecho es su suegra, una mujer de 63 años identificada como Érika María Herrera. Según versiones preliminares, habría llegado hasta la vivienda de Carolina sin levantar sospechas y, en medio de un cruce de palabras, se presentó el ataque.

Uno de los elementos que más ha impactado es que el momento quedó registrado en video. En las imágenes, según reportes de medios locales, se alcanza a evidenciar cómo la situación se desarrolla dentro de la casa, específicamente en la cocina, donde ocurrieron los hechos.

Publicidad

Además, se ha conocido que todo ocurrió mientras el esposo de Carolina y su bebé de apenas ocho meses se encontraban en el lugar. Este detalle ha generado una fuerte reacción entre quienes han seguido el caso, debido a la presencia de la familia en ese instante.



¿En qué lugar fue encontrada el arma?

Tras lo ocurrido, la mujer señalada habría dejado el arma sobre el mesón de la cocina antes de salir de la vivienda. Posteriormente, según las versiones que circulan, tomó un taxi y abandonó el sitio, lo que ha complicado su ubicación hasta el momento.

Otro punto que ha llamado la atención es la reacción del esposo de la víctima. Según la información conocida, no habría intervenido para evitar que la mujer saliera del lugar tras lo sucedido. Este aspecto ha sido ampliamente comentado, especialmente porque, hasta ahora, la sospechosa continúa sin ser ubicada por las autoridades.

Publicidad

Puedes leer: Muere exreina de belleza a los 27 años; su esposo y su suegra, principales sospechosos

Inquietante VIDEO que publicó Carolina Flores antes de ser asesinada Foto: Redes sociales

También se ha cuestionado el tiempo en el que se realizó la denuncia. De acuerdo con los datos revelados, el reporte a las autoridades se habría hecho casi un día después de los hechos, cuando el hombre acudió a la Policía y posteriormente contactó a la madre de Carolina para informarle lo ocurrido.

En medio de este contexto, se ha mencionado que el esposo habría dedicado parte de ese tiempo a grabar algunos videos relacionados con el cuidado de su hija, en caso de que su situación legal cambiara. Este detalle ha generado aún más comentarios en redes sociales y entre quienes siguen de cerca el caso.

Por su parte, la madre de Carolina Flores ha pedido claridad sobre lo ocurrido y ha rechazado las versiones que apuntan a que todo se trató de una discusión aislada. Según su testimonio, existían tensiones previas entre su hija y la suegra, aunque nunca imaginó que la situación llegara a este punto.