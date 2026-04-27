¿Hubo infidelidad? La verdad detrás del video viral de Westcol y Milica

Las redes sociales están en polémica por la filtración de un video que muchos sospechaban pero pocos habían visto. Se trata de un clip donde se observa al streamer antioqueño Westcol y a la creadora de contenido argentina Milica compartiendo un baño en una tina.

Las imágenes, que muestran un momento de relajación y cercanía, se han vuelto virales en cuestión de minutos, despertando teorías sobre la lealtad y el pasado amoroso de Luis Villa.

Puedes leer: Luisa Castro responde a rumores de supuesta infidelidad a Westcol



Lo cierto es que la relación entre Westcol y Milica nunca fue un secreto absoluto para sus seguidores más fieles, pero sí un romance que se mantuvo bajo un perfil bajo, lejos del ruido mediático que suele rodear al streamer.

Este "video de la tina" es la prueba física de una etapa en la que ambos creadores de contenido compartieron mucho más que simples horas de transmisión en directo.

Publicidad

Puedes leer: Westcol destapa cifras tras entrevistar a Gustavo Petro, ¿cuánto ganó en el stream?

Milica da la cara: "No es un video intimo"

Ante la velocidad con la que el clip fue catalogado erróneamente en redes sociales, Milica decidió pronunciarse de manera oficial. Con la determinación que la caracteriza, la argentina aclaró dos puntos fundamentales: la veracidad del video y su naturaleza.

Publicidad

Milica confirmó que el video es 100 % real y que, efectivamente, son ellos dos disfrutando de un momento privado. Sin embargo, explicó que las imágenes habrían sido filtradas por una persona en la que ella confió y pidió disculpas a Westcol, a quien dijo que es importante para ella.

Video viral de Westcol y Milica

¿Hubo infidelidad? La sombra de Luisa Castro

La mayor preocupación de los internautas radica en el presente sentimental de Westcol. Actualmente, el streamer sostiene una relación pública y muy seguida con la reconocida influencer colombiana Luisa Castro.

No obstante, tanto las fechas como las declaraciones de los involucrados apuntan a una dirección distinta. Al parecer, este acercamiento ocurrió cuando tanto Milica como Westcol estaban solteros. Se trata de un capítulo de su pasado que, por azares de la seguridad digital, ha terminado en el escrutinio público hoy.

Con esto, la argentina busca desvincular el video de cualquier crisis actual entre Westcol y Luisa Castro, dejando claro que el clip no representa una traición, sino un recuerdo de un romance que "poco salió a la luz", pero que fue real.

"WESTCOL Y MILICA"

PORQUE RECIENTEMENTE SALIERON ALA LUZ UN VIDEO Y IMÁGENES DE CUANDO TUVIERON UNA AVENTURA SE MIRAN MUY FELICES Y DICHAS IMÁGENES (LA PAREJA DEL AÑO?) pic.twitter.com/i8JOyxWv08 — Andrés 𝕏 (@AndresCortesc12) April 27, 2026