¿Se acabó el amor? Luisa Castro responde a rumores de supuesta infidelidad a Westcol

La creadora de contenido, Luisa Castro, quien mantiene una relación con el streamer WestCol, se ha visto envuelta en una controversia que pone en duda la estabilidad de su noviazgo de poco más de cuatro meses de haberlo oficializado, esto debido a unas supuestas fotografías que se conocieron de un viaje en Brasil.

Todo comenzó el pasado miércoles 15 de abril de 2026, cuando en la red social X comenzaron a circular imágenes de una mujer, presuntamente Luisa Castro, besando a un empresario extranjero en una playa, así mismo, se conoció que estas imágenes habrían ocurrido durante el mes de enero en un viaje que hizo con otros creadores de contenido.

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Se conoció que aunque los rostros no son nítidos, los usuarios señalan que la mujer que usa una camiseta con el nombre de Brasil y una pañoleta en la cabeza, coincide exactamente con el outfit que Luisa lució en otras publicaciones de sus redes sociales durante esa misma fecha, situación que terminó despertando los posibles rumores de infidelidad.



De igual forma, en redes sociales mencionan que el hombre vinculado con la influencer fue identificado como Ruub, quien recientemente publicó un video de una fiesta que avivó aún más las especulaciones. Pese a eso, todavía no hay más información sobre lo ocurrido en este viaje y de quien se puede tratar la mujer en el beso.

Esos w que a cada rato entrar a esta comunidad esto si da pena con fotos y todo 🫵🫵🫵🫵 pic.twitter.com/auPkz290X1 — danny99 (@DannyPeafi9988) April 15, 2026

¿Qué respondió Luisa Castro sobre estas fotos?

Ante la presión, Luisa Castro decidió utilizar sus historias de Instagram para dar su versión de los hechos y rechazar las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales. Sin mencionar directamente el escándalo del beso, la creadora de contenido envió un mensaje para no creer todo lo que se ve y más en redes sociales.

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"No creas en todo lo que ves; a veces las personas pueden ser malas y solo quieren destruir", aseguró la joven, enfatizando que solo ella conoce su propia realidad. De igual forma, ella también manifestó sentir tristeza por las medidas extremas que algunas personas toman para intentar dañar a los demás.

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Sumado a esto compartió imágenes de su presente viaje a China, donde se le ve compartiendo momentos felices junto a WestCol, mientras que este último todavía no se ha pronunciado sobre este rumor que hay sobre su pareja, esto debido a que no hay mucha información al respecto.