Yina Calderón hace insólita petición a Westcol tras abandonar pelea contra Valdiri

La creadora de contenido Yina Calderón volvió a estar en el centro de la conversación digital luego de pronunciarse sobre una posible participación en un nuevo evento de combate entre figuras públicas. Esta vez, la polémica gira en torno a una propuesta que involucra a su familia y que rápidamente despertó todo tipo de reacciones.

A través de sus redes sociales, Calderón habló sobre la nueva edición de Stream Fighters, iniciativa liderada por Westcol, en la que personalidades del mundo digital se enfrentan en el ring. En medio de su intervención, la influenciadora sorprendió al plantear una especie de “revancha”, pero no protagonizada directamente por ella.

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¿Cuál fue la propuesta de Yina Calderón a Westcol sobre su pelea con Andrea Valdiri?

Según explicó, su hermana estaría interesada en subirse al ring para enfrentar a Andrea Valdiri, con quien Yina ya tuvo un cruce previo que generó múltiples comentarios en su momento. La propuesta fue presentada como una forma de “dar el desquite”, luego de lo ocurrido en el pasado evento.



La empresaria incluso pidió a sus seguidores que ayudaran a hacer llegar el mensaje al organizador del espectáculo, insistiendo en que esta vez la oportunidad sería para un miembro de su familia. En sus palabras, dejó claro que su hermana sí estaría dispuesta a asumir el reto completo dentro del ring.



El nombre que salió a relucir fue el de Juliana Calderón, quien ya había estado vinculada al anterior enfrentamiento, no solo en la preparación, sino también como figura visible durante el evento. De hecho, su presencia en ese momento también generó comentarios, especialmente por discusiones que se dieron alrededor del combate.

En su intervención, Yina hizo referencia a lo ocurrido en el pasado, reconociendo indirectamente las críticas que recibió en aquel entonces. Sin embargo, intentó darle un giro a la narrativa al asegurar que esta vez la historia podría ser distinta con su hermana como protagonista.

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Como era de esperarse, la reacción en redes sociales no tardó en llegar. Usuarios dividieron opiniones entre quienes ven la propuesta como una oportunidad de entretenimiento y quienes consideran que se trata de un intento por revivir una polémica que ya había perdido fuerza.

“Pero con una cláusula de mínimo 3 round o 500 millones de penalidad por incumplimiento”, “De seguro después que le reventaron a Yina se ha estado entrenando para vengarse”, “Necesita que La Valdiri las ponga a sonar otra vez”, fueron algunos de los comentarios.

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Por ahora, no hay confirmación oficial sobre si esta propuesta llegará a concretarse dentro del evento. Lo cierto es que el tema ya logró captar la atención en plataformas digitales, donde cada movimiento de estas figuras suele convertirse en tendencia.

Más allá de si se realiza o no el combate, lo que queda claro es que el cruce entre estos nombres sigue generando conversación y mantiene el interés del público en este tipo de formatos de entretenimiento digital.

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