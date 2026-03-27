Yina Calderón es la nueva Chimoltrufia colombiana; video lo confirmaría

Una de las figuras más polémicas en las redes sociales de Colombia es Yina Calderón, reconocida por su personalidad directa y los mensajes que suele compartir. En las últimas horas, la influencer volvió a dar de qué hablar tras aparecer caracterizada como La Chimoltrufia.

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido publicó un video en el que luce un vestuario similar al del icónico personaje de la televisión mexicana. En las imágenes se le ve bailando y cantando al ritmo de una canción, lo que rápidamente generó reacciones entre sus seguidores.

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Los comentarios no se hicieron esperar. La mayoría de usuarios reaccionó con humor ante la publicación, destacando lo llamativo del contenido, mientras que otros, en tono sarcástico, señalaron que la influencer “se pasó” con esta nueva aparición.



“Nadie me hará odiar la cantada”, escribió Yina Calderón en el video. Sin embargo, más allá del mensaje, también aprovechó para invitar a sus seguidores a estar atentos al reality show en el que participa como jurado, el cual se desarrolla en México, lo que llevó a algunos usuarios a interpretar el contenido como una estrategia de promoción.

¿Qué pasó con Yina Calderón?

De igual forma, Yina Calderón salió en defensa de su amiga personal EPA Colombia quien enfrenta una nueva investigación del Inpec por presuntos privilegios en la Escuela de Carabineros de Bogotá. Ante los informes que señalan la incautación de teléfonos móviles y el ingreso de un vehículo de lujo al centro de reclusión.

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Tanto es así que Yina rechazó tajantemente estas versiones, clasificándolas como un intento de desprestigio contra la influenciadora. Tanto es así que para ella las acusaciones carecen de fundamento y forman parte de una campaña negativa contra una mujer que, en su opinión, ya ha pagado por sus errores judiciales.

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A través de sus redes sociales, Calderón expresó su indignación cuestionando el enfoque de las autoridades y los medios, señalando una supuesta disparidad en la justicia colombiana. "Tanto político corrupto suelto y ahí sí no dicen nada", manifestó la empresaria, subrayando que existe una persecución hacia Barrera mientras otros criminales.

Por lo cual, ella en reiteradas ocasiones solicitó públicamente la intervención del presidente Gustavo Petro para garantizar un trato justo y la libertad de la reclusa. Mientras el Inpec evalúa un posible traslado de Epa Colombia a la cárcel El Buen Pastor debido a los informes de conducta.

