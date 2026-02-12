Lina Tejeiro expone su 'primera vez' con Carlos Torres; lo deja mal parado: "Ni disfruté”

La actriz y presentadora colombiana Lina Tejeiro, volvió a generar conversación entre sus seguidores tras su participación en el pódcast 40 Grados, donde habló con total sinceridad sobre diferentes etapas de su vida personal, abriéndose sobre experiencias que marcaron su crecimiento.

Durante la charla, la artista puso especial énfasis en una relación que vivió en su adolescencia, un capítulo de su vida que recordó con franqueza y que le permitió aclarar percepciones, reflexionar sobre sus expectativas de ese momento y compartir aprendizajes que hoy mira con mayor madurez.

Tejeiro y el actor Carlos Torres formaron una de las parejas jóvenes más recordadas de la farándula nacional tras conocerse en el set de la producción Padres e hijos. Ambos eran adolescentes cuando comenzaron su relación, con Tejeiro teniendo 15 años y Torres 17, según recordó la propia actriz en la entrevista sobre su vida.



La 'primera vez' de Lina Tejeiro

Durante la conversación, Lina Tejeiro abordó uno de los momentos que muchos de sus seguidores ya conocían solo de forma general su primera experiencia íntimay amplió un poco más lo que vivió en ese periodo. Más allá de simples hechos, su relato se centró en lo que personalmente le significó esa vivencia, sin entrar en detalles.



La actriz explicó que aquel momento ocurrió cuando ella y el "susodicho" llevaban poco tiempo de noviazgo y que la decisión surgió desde la curiosidad típica de la juventud. En sus palabras, reconoció que no fue una experiencia que disfrutara como esperaba.

“Llegamos al apartamento de él y tengo que reconocer que no lo hice por gusto, sino por curiosidad y ni me dolió, ni disfruté”, dijo durante la entrevista.

Adicional a esto, la música también acompañó esa etapa de su vida, ya que recordó que en ese tiempo estaba de moda la canción ‘Un beso’ de Aventura. La actriz señaló que se trató de un encuentro muy breve, aclarando que fue un asunto personal relacionado con sus propias expectativas y no con alguna acción de su pareja.

“Me acuerdo que par de besos pa’ acá, pa’ allá’, era lo único que yo pedía y en ese momento estaba de moda la canción ‘un beso significa amistad, se... y amor’ y mientras sucedía estaba sonando". Contó la actriz.

Además de referirse a esa etapa específica, la actriz habló con naturalidad sobre el contexto general de la relación con Torres, un noviazgo que se dio durante su adolescencia y que duró alrededor de un año antes de que sus vidas tomaran rumbos distintos.

En varias entrevistas previas, Tejeiro ha descrito a Torres como su primer amor y su primer novio, una relación que, según ella, estuvo llena de recuerdos afectuosos y aprendizajes propios de la juventud.

