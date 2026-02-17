Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Así luce la tumba de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón, a cuatro meses de su partida

Así luce la tumba de Baby Demoni, amiga de Yina Calderón, a cuatro meses de su partida

La creadora de contenido fue hallada en un estado crítico, al interior de su casa, tras una discusión con su pareja sentimental, Samor One.

Tumba de Baby Demoni tras cuatro meses
Foto: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 17 de feb, 2026

El fallecimiento de Alejandra Esquin, o también conocida como Baby Demoni generó mucha conmoción debido a la manera en cómo se presentó esta. Por lo cual, después de cuatro meses, se conoció el estado actual de la tumba en la actualidad y también los mensajes que hay en esta.

Recordemos que el pasado 15 de octubre de 2025, encontraron en un grave estado a Baby Demoni, dentro de su vivienda después de haber tenido una discusión con su pareja sentimental, Samor One. Pese a que fue trasladada a un centro hospitalario y recibió atención oportuna terminó falleciendo.

Puedes leer: Pareja de Baby Demoni se pronuncia ante las acusaciones en su contra: “No aguanto”

Así mismo, se conoció por parte del mismo Samor One que su pareja se había sometido a una intervención estética y después decidió atentar contra su vida, esto mientras él se encontraba por fuera de su casa, luego de haber discutido con ella. Sin embargo, todavía el caso se encuentra en investigación.

¿Cómo luce en estos momentos la tumba de Baby Demoni?

Este 15 de febrero, tras cuatro meses del fallecimiento de Alejandra, su hermana Valentina Esquin, decidió compartir una emotiva foto por medio de sus redes sociales, en donde dejó ver el estado actual de la tumba de la joven y además los diferentes homenajes que le hicieron a esta.

Puedes leer: Frío audio de Baby Demoni llorando por reclamo de su pareja: “Dice que nos comíamos…”

Tanto es así que en la tumba de la creadora de contenido se puede observar cómo varias personas han ido al lugar y la siguen decorando con flores, guirnaldas, además de varios mensajes escritos con marcador negro sobre este lugar.

“Te extraño por siempre, mi reina”, “Siempre te amaré, hermana, te voy a adorar toda la vida” y “Siempre serás y fuiste mi mamá” se leen en el sitio donde reposan los restos de la creadora de contenido, mira como se encuentra la lapida de la creadora de contenido.

Se conoció por parte de la Fiscalía que aún no ha terminado la investigación y los allegados de Baby Demoni exigen celeridad en el proceso. También le piden a la gente respeto por su duelo, esto debido por varios comentarios que aparecieron en las redes sociales de la creadora de contenido en su momento.

“Tú entras a los videos y ves comentarios de “una ñera menos, una escoria menos, no se perdió de nada” y no están dándose cuenta que hay una familia que nos duele el fallecimiento de Alejandra.” dijo Mónica, amiga de Baby Demoni para una entrevista para El Tiempo.

Mira también: Baby Demoni: aparecen fotos del lugar exacto donde, según su novio, la encontró “colgando”

