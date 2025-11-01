Publicidad

Pareja de Baby Demoni se pronuncia ante las acusaciones en su contra: "No aguanto"

Pareja de Baby Demoni se pronuncia ante las acusaciones en su contra: “No aguanto”

Samor One, pareja de Baby Demoni, entregó su versión de los hechos en relación al fallecimiento de la creadora de contenido.

Foto: imagen tomada de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 1 de nov, 2025