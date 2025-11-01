Pareja de Baby Demoni se pronuncia ante las acusaciones en su contra: “No aguanto”

Miguel Ángel López o más conocido como Samor One entregó su versión sobre el fallecimiento de su pareja Baby Demoni, así mismo, decidió responder a los fuertes señalamientos que tiene en su contra, donde lo señalan como el principal responsable de lo ocurrido con la influenciadora.

Recordemos que el pasado 15 de octubre apareció sin vida, Alejandra Esquin o más conocida como Baby Demoni en circunstancias extrañas, ante esto las autoridades se encuentran investigando las pruebas para determinar lo ocurrido con la influencer.

Sin embargo, figuras como Yina Calderón señalan a Samor One como el principal responsable del fallecimiento de Baby Demoni, sumado a esto se conoció que él fue la última persona que la vio con vida, al punto que estuvieron discutiendo con ella minutos antes.

Por lo cual, ante los diferentes señalamientos la pareja de Baby Demoni, decidió hablar por primera vez en el pódcast “Conducta delictiva” donde entregó su versión de los hechos y reveló la realidad que se encuentra viviendo tras los señalamientos de amigos y familiares de la creadora de contenido.



¿Qué dijo la pareja de Baby Demini sobre lo ocurrido con la influencer?

Inicialmente, Samor One comentó que: “Así yo sepa que soy inocente y todo el mundo lo sabe, hasta el día no me han declarado culpable, no puedo salir a la calle, algunos me culpan.” Debido a los diferentes señalamientos que tiene en su contra por el fallecimiento de Baby Demoni.

Sumado a esto reveló que no aguanta más las críticas de las personas con relación al caso de Baby Demoni, así mismo, explicó que recibe amenazas contra su vida por medio de redes sociales. “Hoy salgo a hablar porque ya estoy agotado, cansado de todos los insultos (...) la última palabra la tiene la ley”.

Pese a los señalamientos que recibe, Samor One comenta que se encuentra tranquilo, ya que no hizo nada malo y hasta este momento la ley lo respalda. Aún así, mencionó que mantener mucho tiempo en silencio le jugó en contra en su salud mental, debido a que no es una persona que ventila los problemas.

“He tenido unos cuadros de depresión altos. Yo soy una de las personas que no habla mucho, no ventila sus problemas, entonces todos estos días cargar con este peso me tiene cansado, agotado”, expresó la pareja de Baby Demoni, sumado a esto agregó que lo ocurrido con la creadora de contenido lo afectó a nivel laboral dado que perdió varios contratos de su trabajo.