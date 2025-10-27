Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en::
Tendencias:
¿IMPUESTO POR BRE-B?
MUERE FAMOSO INFLUENCER
HURACÁN MELISSA EN VIVO
HORÓSCOPO
CANAL WHATSAPP ¡SUSCRÍBETE!

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Entretenimiento  / Farándula  / Yina Calderón no le cree al novio de Baby Demoni: “No se desvivió sola”

Yina Calderón no le cree al novio de Baby Demoni: “No se desvivió sola”

La influencer y mejor amiga de Baby Demoni, Yina Calderón, aseguró que no cree en las palabras de Samor One sobre lo ocurrido con la creadora de contenido.

Yina Calderón no le cree al novio de Baby Demoni: “No se desvivió sola”
Yina Calderón no le cree al novio de Baby Demoni: “No se desvivió sola”, imagen de referencia
Foto: foto montaje realizado por La Kalle: imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 27 de oct, 2025