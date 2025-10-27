Yina Calderón no le cree al novio de Baby Demoni: “No se desvivió sola”

Siguen apareciendo reacciones sobre el caso de feminicidio de Alejandra Esquin, nombre de pila de Baby Demoni, quien terminó falleciendo en circunstancias extrañas. Tanto es así que su pareja Samor One entregó unas explicaciones, las cuales fueron refutadas por Yina Calderón.

Una de las hipótesis que tienen las autoridades es que el compañero sentimental de la fallecida influenciadora, conocido artísticamente como Samor One, habría sido actor de este triste momento, debido a que se conocieron momentos antes de esta tragedia, ellos estaban discutiendo.

Ante esto, el joven salió a dar diversas declaraciones en la que expresó que él no tiene nada que ver con la muerte de la mujer con la que compartió por varios años. Además, sacó a la luz audios de discusiones con la creadora de contenido y otras pruebas. Pese a esto, Yina Calderón se pronunció sobre este tema.

¿Qué dijo Yina Calderón a las declaraciones de Samor sobre lo ocurrido con Baby Demoni?

Es sabido que la creadora de contenido, Yina Calderón fue la primera en confirmar el fallecimiento de Baby Demoni. Por lo cual, en una entrevista en República Dominicana comentó su opinión al respecto de las palabras que entregó Samor con respecto a lo sucedido con su pareja.

"Sí, vi la entrevista del fulano, porque Alejandra era una buena persona, un ser humano increíble. Incluso, yo le ofrecí uno de mis apartamentos que estaba arrendando para que ella se fuera con su bebé.” Además invitó a que la Fiscalía no se quede únicamente con este testimonio.

Sumado a estas palabras, Yina explicó que: “Espero que la Fiscalía no se quede con eso, que eso no quede impune, y que salga a flote la verdad de lo que pasó con ella, porque estoy segura que ella no se desvivió sola."

Así las cosas, Yina Calderón continúa su postura y no cree que Baby Demoni haya sido la autora de su deceso, sino que detrás de ello habría más por descubrir. Esto debido a todas las incongruencias que se encuentran apareciendo a lo largo del caso, además de las palabras de las personas cercanas de la influenciadora.

Tanto es así que en las últimas horas, Juliana, la hermana de Yina Calderón, aportó detalles impactantes que sugieren que la joven no solo no estaba deprimida, sino que padecía una severa violencia psicológica por parte de su pareja.

