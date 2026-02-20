Papá de Baby Demoni rompe el silencio y revela detalles de los hechos en que falleció su hija

Continúan apareciendo detalles del fallecimiento de la reconocida influencer colombiana María Alejandra Esquín, conocida como ‘Baby Demoni’, a más de cuatro meses de su fallecimiento, ocurrido el 15 de octubre de 2025 en un hospital de Bogotá. En esta ocasión su padre, Manuel Ariza, rompió el silencio y entregó detalles sobre el caso.

Durante la entrevista para el pódcast 'Más allá del silencio', Manuel Ariza afirmó tener evidencias que desmienten la versión que propone Samor One. Según él, los elementos recopilados apuntan a una hipótesis de homicidio: “Tengo pruebas de que mi hija no se quitó la vida... tengo la plena seguridad de que a mi hija le apagaron la vida”.

Uno de los puntos más críticos que sostiene la familia es el estado físico de Baby Demoni, debido a que ella se encontraba en una cirugía estética reciente y por lo cual se encontraba débil que no podía levantarse sola ni caminar sin asistencia. Por esta razón, Ariza cuestiona la lógica de que pudiera realizar maniobras complejas para quitarse la vida.



“Tengo pruebas de que mi hija no se quitó la vida. Tengo la plena seguridad de eso, de que a mi hija le quitaron la vida. No le puedo decir mucho”, dijo. Luego añadió: “La verdad es que tengo evidencias, pero no puedo ir más allá”.

Por otro lado, el papá afirmó que hay muchas inconsistencia en las versiones que ahí, mencionando que hubo forcejeos, debido a que muestra que dentro del televisor se encontró un televisor destrozado en el departamento, además según él aparición huellas de dedos en el cuello de la influencer y hematomas en el hospital.

¿Qué otros detalles aparecieron en el caso de Baby Demoni?

Así mismo, se conoció por parte de Manuel que apareció un tubo del baño que días antes estaba flojo y otros detalles del entorno que no encajan con la versión oficial. De igual forma, explicó que alcanzó a hablar con Baby Demoni el 13 de octubre y la notó tranquila y tenían la promesa de verse al siguiente día.

Recordemos que desde el inicio, la pareja de la influencer, sostuvo que ella misma se había causado el daño. Sin embargo, la familia cuestiona por qué, a pesar de los señalamientos y las dudas, el hombre continúa en libertad e incluso realiza transmisiones en vivo en redes sociales.

El caso de Baby Demoni ha generado una ola de indignación digital, donde miles de seguidores exigen que las autoridades apliquen protocolos para descubrir lo que realmente ocurrió, así mismo, se conoció que la hermana de la influencer compartió una foto de la tumba de la creadora de contenido después de cuatro meses de la tragedia.

