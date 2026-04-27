El drástico cambio de USCIS en mayo de 2026 que tiene en vilo a los colombianos en EEUU

El panorama migratorio en los Estados Unidos está a punto de experimentar una de sus transformaciones más significativas de la década. A partir de mayo de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) implementará una serie de normativas que buscan modernizar el sistema, pero que también generan incertidumbre entre miles de solicitantes.

Para la comunidad de colombianos en el exterior, estos cambios podrían marcar la diferencia entre una aprobación rápida o una espera prolongada.

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1. Modernización de los Permisos de Trabajo (EAD)

Uno de los pilares de la reforma de mayo de 2026 es la digitalización absoluta y la extensión automática de los Documentos de Autorización de Empleo (EAD). USCIS ha anunciado que, con el fin de reducir la acumulación de casos (backlog), ciertos formularios de renovación tendrán una validez extendida de hasta 5 años para categorías específicas.

¿Cómo afecta a los colombianos? Muchos profesionales colombianos bajo visas de talento o procesos de asilo pendiente se verán beneficiados por la reducción en los tiempos de procesamiento. Sin embargo, la nueva regla exige que los datos biométricos estén actualizados bajo un nuevo estándar de seguridad, lo que obligará a muchos a repetir citas que antes se daban por válidas.

2. Ajustes en la Residencia Permanente (Green Card)

El cambio más polémico para mayo de 2026 radica en el endurecimiento de la Carga Pública y la verificación de ingresos de los patrocinadores. USCIS aplicará un nuevo algoritmo de revisión financiera para asegurar que los nuevos residentes tengan solvencia económica sólida.

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Para los colombianos que buscan la Green Card por reunificación familiar o por oferta de empleo, esto significa que el Formulario I-864 (Declaración de Sostén) será auditado con mayor rigor. Ya no bastará con cumplir el mínimo de ingresos; se evaluará el historial crediticio y los activos líquidos del patrocinador en los últimos 24 meses.

3. Tarifas y Formularios: El fin del papel

A partir de la fecha límite en mayo, USCIS dejará de aceptar versiones físicas de varios formularios clave. Todo proceso deberá iniciarse a través de la plataforma digital myUSCIS. Además, se prevé un ajuste en las tarifas de procesamiento premium para cubrir los costos de la nueva infraestructura tecnológica.

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¿Están los colombianos especialmente afectados?

Colombia es uno de los países con mayor flujo migratorio hacia EE. UU. en los últimos tres años. La entrada en vigor de estas reglas coincide con un momento donde miles de ciudadanos colombianos están bajo el estatus de Permiso por Razones Humanitarias (Parole) o procesos de protección temporal.

La principal preocupación para los connacionales radica en la retroactividad. USCIS ha aclarado que las solicitudes enviadas antes del 1 de mayo de 2026 se regirán bajo las reglas anteriores, pero cualquier corrección o "Request for Evidence" (RFE) emitida después de esa fecha deberá ajustarse a los nuevos estándares de 2026.

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Recomendaciones para una aplicación exitosa

Si eres colombiano y tienes un proceso abierto o planeas iniciarlo en el segundo trimestre del año, ten en cuenta lo siguiente:



Anticípate al cierre de abril: Si tienes documentos listos, preséntalos antes de que cambien las reglas de evidencia en mayo.

Si tienes documentos listos, preséntalos antes de que cambien las reglas de evidencia en mayo. Asesoría legal certificada: Con el cambio de algoritmos en la revisión de casos, los errores mínimos en el llenado de formularios digitales podrían llevar a rechazos automáticos.

Con el cambio de algoritmos en la revisión de casos, los errores mínimos en el llenado de formularios digitales podrían llevar a rechazos automáticos. Traducciones oficiales: La nueva normativa de 2026 exige que todas las traducciones de documentos colombianos (registros civiles, antecedentes) sigan un formato específico de certificación notarial digital.

El sistema migratorio estadounidense es dinámico y, aunque estas reglas buscan eficiencia, la clave para los colombianos sigue siendo la preparación y la veracidad de la información suministrada. Estar informado es el primer paso para asegurar su futuro en los Estados Unidos.

A continuación, detallamos el incremento en los costos de los formularios más comunes para los solicitantes colombianos.

Tabla Comparativa de Tarifas USCIS: 2025 vs. Mayo 2026