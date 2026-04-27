Gobierno decreta viernes feriado; habrá nuevo fin de semana largo en el país

Mayo de 2026 se perfila como el mes favorito para quienes buscan un respiro en su rutina laboral, gracias a una serie de descansos confirmados por las autoridades en diferentes regiones.

Si te encuentras en Colombia o en el estado de Missouri, en Estados Unidos, es momento de revisar el calendario, porque los anuncios oficiales ya están sobre la mesa y prometen jornadas de ocio extendido.

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¿En Colombia el 1 de mayo será festivo?

En el territorio colombiano, el calendario nacional marca el viernes 1 de mayo como una fecha de descanso obligatorio e inamovible.



Se trata de la conmemoración del Día del Trabajador, una jornada que rinde homenaje a las luchas históricas por los derechos laborales en todo el mundo.



Al caer en viernes, este feriado permite que muchas personas inicien su descanso desde el primer minuto del mes, facilitando el turismo interno y la planificación de actividades recreativas,.

Aunque Colombia es conocida por trasladar varios de sus festivos a los lunes para crear "puentes", el 1 de mayo es una excepción que se queda fija en el día que caiga.

Durante esta fecha, el sector público detiene sus actividades por completo, mientras que en el sector privado la operatividad queda a discreción de cada empleador.

Este sistema de feriados, que es uno de los más amplios de la región, busca no solo el descanso físico, sino también impulsar la economía a través de los viajes y el consumo en eventos sociales.

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Apenas una semana después del descanso en Colombia, el estado de Missouri, en Estados Unidos, activa su propio protocolo de feriado estatal.

El viernes 8 de mayo de 2026 se celebrará oficialmente el Truman Day, una fecha que conmemora el nacimiento de Harry S. Truman, el único presidente estadounidense nacido en dicho estado.

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Esta festividad, establecida por ley desde 1967, genera automáticamente un fin de semana largo de tres días para los empleados del sector público estatal,.

El impacto de este feriado se siente principalmente en la administración pública. Si tienes trámites pendientes con el gobierno de Missouri, toma nota de lo que no estará operativo ese viernes:



Oficinas gubernamentales a nivel estatal.

Dependencias administrativas públicas.

Servicios vinculados directamente al Estado.

Sin embargo, el ritmo de la ciudad no se detiene por completo. Los comercios, supermercados y empresas privadas suelen operar con normalidad, al igual que el transporte y otros servicios esenciales.

Para quienes deseen sumergirse en la historia, la ciudad de Independence se convierte en el epicentro de la celebración.

Allí se organizan ceremonias oficiales, ofrendas florales y recorridos educativos que permiten conocer a fondo el legado de Truman, haciendo de este feriado una mezcla perfecta entre descanso y cultura.