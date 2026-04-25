Presunto atentado contra Donald Trump provoca el caos en la Casa Blanca

La noche en Washington se tornó inesperadamente caótica cuando el presidente Donald Trump fue evacuado de emergencia durante la tradicional Cena de Corresponsales de la Casa Blanca. Lo que debía ser una velada protocolaria entre medios de comunicación y el poder ejecutivo terminó en una escena de tensión tras reportes de disparos en el hotel Hilton, lugar donde se desarrollaba el evento.

Según los primeros reportes, el mandatario se preparaba para intervenir con su discurso cuando se activaron los protocolos de seguridad. En cuestión de segundos, agentes del Servicio Secreto rodearon a Donald Trump y lo retiraron del recinto junto a otros altos funcionarios, incluida la primera dama. Testigos relataron que varios asistentes buscaron refugio debajo de las mesas mientras equipos tácticos ingresaban al salón con armas desenfundadas.

Donald Trump y la evacuación que encendió las alarmas

El incidente generó una rápida respuesta de las autoridades. El hotel fue acordonado y helicópteros sobrevolaron la zona como parte del operativo. De acuerdo con información de agencias internacionales, un sospechoso fue detenido y permanece bajo custodia, mientras se esclarecen las circunstancias de lo ocurrido.



“Se efectuaron disparos”, señaló uno de los asistentes al evento, versión que coincide con lo reportado por varios medios presentes en el lugar. Aunque inicialmente se habló de una posible persona herida, hasta el momento no se han confirmado detalles adicionales sobre ese punto.



A pesar del susto, reportes de cadenas como CNN indicaron que Donald Trump resultó ileso. La evacuación incluyó también a miembros clave del gabinete, como el jefe del Pentágono y el secretario de Estado, quienes fueron retirados de manera preventiva.

Donald Trump: versiones, tensión y reanudación del evento

La confusión marcó los minutos posteriores al incidente. La tradicional cena, organizada por la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, es uno de los eventos más importantes del calendario político-mediático en Estados Unidos, con cerca de tres mil asistentes.

Tras aproximadamente 20 minutos, voceros del evento informaron que la actividad podría retomarse “lo antes posible”. La periodista Weijia Jiang, vinculada a la organización, confirmó que se evaluaba continuar con la programación, incluyendo la intervención de Donald Trump.

Algunos medios incluso señalaron que el mandatario estaría dispuesto a regresar al escenario para cumplir con su participación, en un intento por normalizar la situación tras el incidente.

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Este episodio ocurre en un contexto en el que Donald Trump había asistido por primera vez como presidente a esta tradicional cena, un evento que históricamente reúne a periodistas, empresarios y figuras políticas en una misma sala.

Por ahora, las autoridades continúan investigando los hechos para determinar si se trató de un intento dirigido o de una situación aislada. Mientras tanto, la imagen de una gala interrumpida por la tensión y los protocolos de seguridad queda como uno de los momentos más impactantes recientes en la capital estadounidense, con Donald Trump en el centro de la escena.