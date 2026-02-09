Bernie Moreno revela nuevos detalles de la reunión Petro y Trump: “Matrícula condicional”

Una de las noticias que generó expectativa fue la reunión ocurrida el 3 de febrero entre Donald Trump y Gustavo Petro, donde se mencionaron varios temas de la relación entre Colombia y Estados Unidos. Por lo cual, en las últimas horas, el senador republicano Bernie Moreno compartió pormenores inéditos sobre el encuentro.

Ante esto, durante una entrevista con la periodista María Isabel Rueda, Bernie Moreno, ofreció una perspectiva que redefine el estado actual del vínculo entre ambos países, destacando que el gobierno de los Estados Unidos ha puesto al presidente Gustavo Petro bajo una especie de "matrícula condicional" para los próximos meses.

Según el senador, afirmó que pese a los acercamientos que hubo entre ellos, la relación sigue igual y enfatizó que este encuentro es apenas un primer paso en un proceso de observación constante, pese a esto, el senador afirmó que EE.UU. tiene la intención apoyar a todos los países de América Latina.



Para Moreno, el momento actual es crucial no solo para Colombia, sino para toda la región. Como senador de origen colombiano, defiende el "sueño latinoamericano" basado en el esfuerzo individual y la fe, pero como legislador estadounidense, su postura es de exigencia de resultados concretos.



¿Qué más comentó Bernie Moreno sobre la relación de Trump y Petro?

A lo largo de la entrevista Moreno fue enfático al señalar que Colombia debe transformarse en un espacio seguro, "libre de narcoterroristas y corrupción". Según este afirmó que el camino hacia la prosperidad no se encuentra en modelos estatales restrictivos, sino en la libertad y la democracia fortalecida, promoción de la movilidad social.

De igual forma, explicó el senador también se refirió al panorama electoral y político de la región, vaticinando un "renacer de la libertad" en el que Colombia debería liderar como la democracia más sólida del continente, esto debido a las elecciones nacionales que habrán en los próximos días.

Finalmente, Bernie Moreno hizo un llamado a eliminar el estigma de las drogas que pesa sobre la imagen internacional de Colombia, invitando a que el mundo reconozca al país por su grandeza cultural, recursos y belleza natural. En especial tras la captura de Nicolás Maduro y todo dependerá tras las decisiones del mandatario nacional, según el integrante de Estados Unidos.

