El detalle de llegada de Petro a la Casa Blanca que no pasó desapercibido; ¿ninguneado?

Este martes 3 de febrero, es la reunión entre El presidente Gustavo Petro, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en donde el líder de Colombia protagonizó un ingreso inusual a la Casa Blanca, debido a que en lugar de utilizar la entrada principal, el mandatario colombiano ingresó por la West Executive Avenue

La Avenida Ejecutiva Oeste es una calle interna situada dentro del complejo de la Casa Blanca, en la cual se encuentra específicamente entre la residencia presidencial y el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower. La cual previamente era una vía pública, ahora forma parte del perímetro de alta seguridad.

Dentro de sus características principales se encuentra que esta vía tiene acceso restringido, por lo cual no es entrada para turistas ni para actos abiertos. Además esta vía se encuentra reservada para el movimiento de personal autorizado, funcionarios de alto nivel y operaciones logísticas.



Sin embargo, esta carece de la exposición pública o el valor ceremonial de otras entradas. Debido a que en otros casos de este tipo de visitas se utiliza el Pennsylvania Avenue, la cual tiene un significado simbólico y político, además que esta se usa para ceremonias y eventos oficiales.

En el lenguaje de la diplomacia, ingresar por la Avenida Ejecutiva Oeste sugiere que el enfoque de la visita está en el contenido de las conversaciones privadas y no en el acto público o la pompa ceremonial. Este tipo de acceso es habitual en reuniones sensibles o agendas que requieren minimizar la visibilidad mediática.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, llegó a la Casa Blanca para su esperada reunión con el presidente de EE.UU., Donald Trump.



¿Cuáles fueron los regalos que llevó Petro a Trump en esta visita?

Uno de los temas que también se mencionaron fue que Petro llegó puntual a la cita, donde se noto usando una corbata dorada, así mismo, se publicaron las fotos de los dos mandatarios con un apretón de manos y varias sonrisas entre ellos, antes de comenzar con la conversación privada.

De igual forma, también se conoció que el presidente de Colombia llevó algunos obsequios, bastante con índole cultural, se conoció que para Melania Trump, llevó un vestido artesanal único confeccionado por Hajsú Etnomoda, una iniciativa de la comunidad indígena de los Pastos en Nariño.

Por otro lado, para Donald Trump se reportó la entrega de una reliquia única valorada en aproximadamente 700 millones de pesos. Además de que horas previas a la reunión se concretó la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias "Pipe Tuluá", a los Estados Unidos.