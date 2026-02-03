Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Mira todos nuestros programas
Síguenos en:
Tendencias:
VIDEO: MOTOCICLISTA FALLECE EN FUNZA
NEQUI SUFRE CAÍDA MASIVA
DÍA SIN CARRO
HORÓSCOPO DE LA SEMANA

Publicidad

Entérate de lo más reciente en el mundo del entretenimiento al activar las notificaciones.
Tal vez más tarde
Quiero recibirlas

Publicidad

La Kalle  / Noticias  / Internacional  / El detalle de llegada de Petro a la Casa Blanca que no pasó desapercibido; ¿ninguneado?

El detalle de llegada de Petro a la Casa Blanca que no pasó desapercibido; ¿ninguneado?

Durante el arribo del mandatario nacional a la Oficina Oval, un detalle pasó desapercibido para muchos, pero podría ser significativo.

Petro llegó por una avenida diferente a la Casa Blanca
El detalle de llegada de Petro a la Casa Blanca que no pasó desapercibido; ¿ninguneado?
Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de redes sociales
Por: Nicolás Espejo
|
Actualizado: 3 de feb, 2026

Este martes 3 de febrero, es la reunión entre El presidente Gustavo Petro, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, en donde el líder de Colombia protagonizó un ingreso inusual a la Casa Blanca, debido a que en lugar de utilizar la entrada principal, el mandatario colombiano ingresó por la West Executive Avenue

La Avenida Ejecutiva Oeste es una calle interna situada dentro del complejo de la Casa Blanca, en la cual se encuentra específicamente entre la residencia presidencial y el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower. La cual previamente era una vía pública, ahora forma parte del perímetro de alta seguridad.

Puedes leer: Revelan el regalo que Gustavo Petro le llevó a Donald Trump, una extradición incluida

Dentro de sus características principales se encuentra que esta vía tiene acceso restringido, por lo cual no es entrada para turistas ni para actos abiertos. Además esta vía se encuentra reservada para el movimiento de personal autorizado, funcionarios de alto nivel y operaciones logísticas.

Te puede interesar

  1. Petro dice que los pasaportes están listos; contradice a la Contraloría
    Petro contradice a la Contraloría y dice que pasaportes en Colombia “están listos”
    Foto: EFE, Cancillería
    Nación

    Petro contradice a la Contraloría y dice que pasaportes en Colombia “están listos”

  2. Falleció alias 'Gonzalito', segundo cabecilla del Clan del Golfo, ¿quién era?
    Falleció alias 'Gonzalito', segundo cabecilla del Clan del Golfo, ¿quién era?
    Foto: Redes sociales y Universidad de Antioquia
    Noticias

    Falleció alias 'Gonzalito', segundo cabecilla del Clan del Golfo, ¿quién era?

Sin embargo, esta carece de la exposición pública o el valor ceremonial de otras entradas. Debido a que en otros casos de este tipo de visitas se utiliza el Pennsylvania Avenue, la cual tiene un significado simbólico y político, además que esta se usa para ceremonias y eventos oficiales.

En el lenguaje de la diplomacia, ingresar por la Avenida Ejecutiva Oeste sugiere que el enfoque de la visita está en el contenido de las conversaciones privadas y no en el acto público o la pompa ceremonial. Este tipo de acceso es habitual en reuniones sensibles o agendas que requieren minimizar la visibilidad mediática.

Publicidad

¿Cuáles fueron los regalos que llevó Petro a Trump en esta visita?

Uno de los temas que también se mencionaron fue que Petro llegó puntual a la cita, donde se noto usando una corbata dorada, así mismo, se publicaron las fotos de los dos mandatarios con un apretón de manos y varias sonrisas entre ellos, antes de comenzar con la conversación privada.

Puedes leer: DJ pierde la vida causa de graves quemaduras; su ex pareja la principal sospechosa

Publicidad

De igual forma, también se conoció que el presidente de Colombia llevó algunos obsequios, bastante con índole cultural, se conoció que para Melania Trump, llevó un vestido artesanal único confeccionado por Hajsú Etnomoda, una iniciativa de la comunidad indígena de los Pastos en Nariño.

Te puede interesar

  1. Perros soat
    Proyecto de ley busca que soat ayude animales
    Imagen creada con IA
    Nación

    Nuevo proyecto de ley plantea cambios en el SOAT que beneficiarían a los animales

  2. Andrés Felipe Restrepo se hizo pasar por un Gilinski
    Hombre se hizo pasar por un Gilinski y estafó a varias personas; hasta se cambió el nombre
    Foto: foto montaje realizado por La Kalle; imágenes tomadas de la Fiscalía y redes sociales
    Nación

    Hombre se hizo pasar por un Gilinski y estafó a varias personas; hasta se cambió el nombre

Por otro lado, para Donald Trump se reportó la entrega de una reliquia única valorada en aproximadamente 700 millones de pesos. Además de que horas previas a la reunión se concretó la extradición de Andrés Felipe Marín Silva, alias "Pipe Tuluá", a los Estados Unidos.

WhatsApp-Channel Únete a nuestro canal de Whatsapp para tener de primera mano el mejor contenido de entretenimiento y música
GoogleNewsProvider Sigue a La Kalle en Google y entérate de lo mejor de la música
Relacionados

Gustavo Petro

Donald Trump

Casa Blanca