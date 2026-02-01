Nuevo proyecto de ley plantea cambios en el SOAT que beneficiarían a los animales

Un proyecto de ley que avanza en el Congreso de la República ha reabierto el debate sobre la protección animal en las vías del país. La iniciativa, denominada Huellas Vivas, busca que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) cubra la atención médico-veterinaria de animales que resulten atropellados en accidentes viales.

La propuesta surge ante una realidad frecuente en carreteras y zonas urbanas de Colombia: animales domésticos y silvestres que son víctimas de siniestros de tránsito y que, en muchos casos, mueren por falta de atención inmediata. Actualmente, su rescate y tratamiento depende de ciudadanos, fundaciones o veterinarios que asumen los costos de manera voluntaria.

Animales como víctimas de accidentes viales

El proyecto plantea modificar el Código Nacional de Tránsito para reconocer a los animales vertebrados como víctimas de accidentes de tránsito. De aprobarse, el SOAT podría cubrir gastos relacionados con atención de urgencias, procedimientos médicos, hospitalización y medicamentos necesarios para salvar la vida del animal afectado.

Según lo expuesto en la iniciativa, la intención no es equiparar a los animales con las personas en términos legales, sino garantizar una respuesta institucional mínima ante situaciones que hoy no cuentan con respaldo del sistema de seguros obligatorio. La falta de cobertura actual provoca que muchos casos queden sin atención o dependan exclusivamente de la buena voluntad de terceros.

La propuesta también busca establecer protocolos claros sobre cómo actuar tras un atropellamiento, quién debe responder inicialmente y cómo se activaría la atención veterinaria en coordinación con autoridades de tránsito y centros especializados.

El debate ha generado distintas reacciones. Sectores defensores de los animales consideran que la medida podría reducir la mortalidad y el sufrimiento de miles de animales cada año, además de fomentar una mayor responsabilidad vial. Otros actores han planteado interrogantes sobre el impacto financiero que tendría la inclusión de esta cobertura en el SOAT y sobre los mecanismos de control para evitar usos indebidos.

De acuerdo con los datos citados en el proyecto, los atropellamientos de animales son una problemática recurrente en carreteras nacionales, especialmente en corredores donde habita fauna silvestre. En zonas urbanas, los casos involucran principalmente animales domésticos, muchos de ellos sin responsables identificables en el momento del accidente.

Por ahora, Huellas Vivas continúa su trámite legislativo y deberá ser discutido en diferentes instancias antes de convertirse en ley. Su avance o archivo marcará un precedente en la forma en que el Estado colombiano aborda la protección animal frente a los riesgos del tránsito.